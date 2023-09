Calcio italiano in lutto: è morta una leggenda, club sotto choc

Incredibile la notizia arrivata in queste ore con la tragica scomparsa dello storico campione e leggenda del calcio italiano, una pessima notizia per un club.

Calcio italiano in lutto: è morto Giovanni Lodetti

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa in queste ore della storica leggenda che è deceduto in questi attimi. Il mondo del calcio distrutto perché è morto a 81 anni Giovanni Lodetti, storico centrocampista del Milan.

Chi era Giovanni Lodetti e che ha vinto

Giovanni Lodetti è morto ed in passato è stato uno storico giocatore del Milan, con cui ha vinto veramente di tutto: due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia. Con la Nazionale si laureò campione d’Europa nel ’68.