Mini costume e pranzo ‘piccante’: Laura Cremaschi esagerata

Bellissima e sempre attraente Laura Cremaschi, la modella e personaggio televisivo che si gode ancora l’estate.

Uno dei programmi televisivi più amati degli ultimi anni dal pubblico italiano è senza dubbio Avanti un Altro. Ovvero il quiz show che va in onda su Canale 5 in preserale, condotto dall’irriverente ed esperto Paolo Bonolis, con al suo fianco la spalla storica Luca Laurenti.

Uno show che funziona perché unisce alcune delle situazioni più amate a livello spettacolare dagli italiani: comicità, quiz e anche la presenza di bellissime donne o di ragazzi giovani e muscolosi. Insomma, ce n’è per tutti, anche se non passa inosservata in particolare una delle protagoniste dello show.

Vale a dire la Bonas, la provocante e sinuosa presenza femminile atta a distrarre i concorrenti maschi durante i quiz di Bonolis. Tale personaggio è interpretato da anni dalla splendida Laura Cremaschi, modella ed influencer di origine bergamasca ma ormai trapiantata a Roma per lavoro.

Laura Cremaschi si gode ancora l’estate: la “Bonas” è sempre più provocante in bikini

Purtroppo non vedremo in TV Laura Cremaschi ed i suoi colleghi per ancora diversi mesi. Infatti, per motivi di palinsesto, Avanti un Altro riprenderà non prima di inizio 2024. Ma nel frattempo la bionda influencer si fa notare sul suo account Instagram, sempre molto seguito.

Ben 1 milione di follower raggiunto dalla ‘Cremaschina’, che non disdegna di pubblicare foto di sé anche in tenute piuttosto intime e provocanti. Impossibile infatti non notare la bellezza di questa modella, che vanta un fisico sempre tonico ed in forma e curve mozzafiato. Il tutto mostrato nell’ultimo post di fine estate.

Laura si gode ancora la bella stagione con un blitz nell’isola di Capri. La Bonas è stata immortalata con un bikini succinto che non nasconde le forme perfette della Cremaschi, intenta a consumare un pranzo tipico del luogo: spaghetti alla Nerano, una delle ricette più in voga della Campania ed in particolare della zona costiera.

Ad oggi non si parla molto della vita privata di Laura Cremaschi. O meglio, la Bonas di Avanti un Altro non ama mostrare tutto di sé, almeno a livello sentimentale. La sua storia con il procuratore Alessandro Moggi si è conclusa non in modo positivo, ma per il momento non sembra esservi alcun altro uomo al suo fianco. A meno che Laura non stia nascondendo da social e telecamere una nuova fiamma.