Pazzesco Milan, intreccio con Bayern e Barcellona

Un triangolo di mercato clamoroso all’orizzonte: il Milan può piazzare il grande colpo in vista del prossimo anno

Il campo da qualche settimana questa parte non sta sorridendo al Milan. E così la dirigenza di Via Aldo Rossi comincia ad avere le idee chiare per quello che sarebbe un grandissimo rinforzo in vista della stagione 2024/25.

Già la scorsa estate il club lombardo ha vissuto una rivoluzione assai profonda che ha compreso tanto i piani dirigenziali quanto, soprattutto, la rosa a disposizione di Pioli. Al termine dell’attuale stagione pare proprio che la situazione possa essere molto simili, con tantissimi cambiamenti previsti per rilanciare il progetto rossonero.

Con ogni probabilità, in primis, saluterà Stefano Pioli. Il lavoro del tecnico emiliano, che rimane sotto contratto col ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2025, ha già segnato un inatteso fallimento in campo europeo. L’eliminazione dalla Champions League pesa già come un macigno, soprattutto dal punto di vista economico, per le casse della società di Gerry Cardinale.

Il patron del Milan sta architettando insieme a Moncada e Furlani quelli che saranno i movimenti in entrata in vista di gennaio. Ci si concentrerà su difesa e attacco ma solo alle condizioni economiche giuste: no secco a spese folli e ingiustificate. E se per il futuro bomber rossonero la lotta è aperta a diversi profili, con Guirassy e David che rimangono in pole position, per la retroguardia un discorso andrà ‘posticipato’ a giugno.

Milan, si può: il big è già stato offerto

I guai fisici che stanno affliggendo quasi tutta la difesa di Pioli – da Kjaer a Kalulu e Thiaw fino a Pellegrino – aprono ad un’aria di grande cambiamento per i rossoneri. Ed un nome, già accostato in passato, potrebbe salutare il Barcellona per accasarsi una volte per tutte in quel di Milanello.

Clement Lenglet è attualmente protagonista con la maglia dell’Aston Villa, in prestito dal Barcellona. Il club inglese, che sta stupendo tutti in Premier League, non sembra però intenzionato a riscattare il centrale francese al termine della stagione. Ecco perché Lenglet tornerà in Catalogna per poi ripartire subito.

È stato proposto al Milan il cartellino del 28enne di Beauvais che ha fino a questo momento collezionato solo 5 presenze complessive con l’Aston Villa, con 450′ in campo. Il Milan dovrà stare però attento perché sul calciatore si sta già muovendo il Bayern Monaco, a caccia come i rossoneri di centrali di esperienza e affidabilità.

Si tratterebbe di un esborso economico minimo: con 8 milioni di euro, arriverebbe senza problemi la firma di Lenglet. Staremo a vedere se alla fine la spunteranno i bavaresi o il Milan: il duello per il cartellino del difensore è appena cominciato.