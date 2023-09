Juventus: a gennaio arriva il super colpo in attacco

A gennaio arriva il super colpo in attacco. Dopo la batosta di Reggio Emilia con il Sassuolo la Juventus prova a correre ai ripari puntando un grande attaccante.

La Juventus e “quel pomeriggio di un giorno da cani” vissuto pienamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Perché la sfida contro il Sassuolo, valevole per la quinta giornata di campionato, sembra aver cancellato, in un sol colpo, tutte le belle parole, i meritati complimenti e le prospettive di un’ipotetica, possibile vittoria finale del campionato.

Una sconfitta talmente tanto netta e farcita di errori inguardabili che sembra aver riportato la Juventus nuovamente in quel cono d’inquietante ombra che ha caratterizzato l’intera passata stagione. La speranza di Massimiliano Allegri è che il pomeriggio di Reggio Emilia sia stata soltanto una gravissima, ma isolata, caduta e che già la prossima sfida di campionato contro il Lecce, che ha un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri, possa permettere alla Juventus di risalire immediatamente in classifica.

Perché in questa stagione, come non mai prima d’ora, la conquista di un posto in Champions League è di vitale importanza per la società bianconera. Gli effetti negativi della mancata partecipazione alla competizione europea per club più prestigiosa la si è potuta toccare con mano durante l’ultima sessione di mercato estiva. Solo un’operazione in entrata, mentre diverse sono state quelle in uscita che hanno avuto il merito di alleggerire il rosso del bilancio.

Reggio Emilia è stato un assordante campanello d’allarme e la Juventus vuole fare qualcosa per rimediare. Subito.

A gennaio arriva il super colpo in attacco

La Juventus lo ha inseguito per settimane, ma con il Sassuolo non si è riusciti a trovare una via praticabile per chiudere in maniera positiva la trattativa. Quando sabato pomeriggio Domenico Berardi ha realizzato contro la Juventus la rete del 2 a 1, il rimpianto della società bianconera si è trasformato in un acuto dolore.

Ma la Juventus a gennaio proverà nuovamente a portare l’esterno calabrese sotto la Mole. Anche per gennaio, però, la trattativa non sarà certo facile. Determinante potrebbe rivelarsi la volontà del capitano del Sassuolo di trasferirsi, finalmente, in un grande club. Questo potrebbe spingere il Sassuolo e il suo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, a più miti consigli e ad addolcire le pretese dei neroverdi.

Gli schiaffi rimediati al Mapei Stadium dalla Juventus chiedono immediata vendetta. Il super colpo, se ci sarà, arriverà soltanto alla fine di gennaio, quando l’intero girone di andata sarà ormai concluso. Per quel periodo la Juventus dovrà occupare la zona altissima della classifica, perché altrimenti anche il mercato di riparazione non potrà riparare il peggiore scenario possibile.