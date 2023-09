“Kvaratskhelia spento e fatto fuori da Garcia”: c’è un motivo dietro

C’è un motivo dietro le sostituzioni repentine di Rudi Garcia, che continua ad escludere Khvicha Kvaratskhelia dalle scelte.

L’MVP del campionato di Serie A 2022/2023 è stato una manna dal cielo per Luciano Spalletti, che è riuscito a riportare lo Scudetto al Napoli dopo oltre trent’anni. Il campionato degli azzurri è partito con alti e bassi considerando sì, le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, ma lo stop in casa contro la Lazio, ha destato non poche preoccupazioni nell’ambiente.

Tra queste, la situazione che sta vivendo Kvaratskhelia perché il georgiano, dopo essere stato assente a Frosinone nella prima di campionato, si è trovato pure escluso nella gara contro il Sassuolo, subentrando solo nella ripresa. E oltretutto, nella gara non al meglio contro i biancocelesti, è stato fatto fuori da Garcia. Ecco cosa si cela dietro il minutaggio del calciatore.

Kvaratskhelia, alti e bassi al Napoli: c’è un motivo dietro le sostituzioni

Il Napoli frena e, sconsolato, Kvaratskhelia ha abbassato lo sguardo al momento della sostituzione. Probabilmente sentiva di poter dare ancora qualcosa in campo quando, nel secondo tempo, il suo allenatore ha deciso di farlo fuori.

Al contempo, Victor Osimhen è rimasto in campo eppure, il nigeriano, non aveva fatto molto meglio dell’altro talento della squadra.

Kvaratskhelia sta giocando poco con Garcia e, ora che c’è la pausa, sarà tempo di ricaricare le energie in vista del rientro dalla sosta. Non solo una condizione fisica non ottimale, perché il georgiano ha dimostrato in diversi sprazzi in campo, di esserci eccome in condizione, ma ci sarebbe un altro motivo che è legato agli accordi contrattuali, secondo quanto riferito da una delle testate giornalistiche italiane.

Napoli, Garcia “spegne” Kvaratskhelia: l’analisi del quotidiano

È un po’ spento, Khvicha Kvaratskhelia, in un campionato dove non si è ancora mostrato assoluto protagonista. Chiaro, siamo solo alla terza giornata, ma per ora il georgiano non ha avuto né il minutaggio che meritava, né si è mostrato trascinatore di un Napoli che ha fatto una fatica enorme con la Lazio.

Rudi Garcia ha tolto dal campo Kvaratskhelia, con più di qualche addetto ai lavori che si è chiesto del perché, considerando la sua prestazione non malvagia, contro i biancocelesti. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia sarebbe un po’ spento in questo periodo. E, tra le cose extra-campo c’è sempre quella riguardante il rinnovo.

Ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, Kvaratskhelia potrebbe rinnovare col Napoli a cifre quadruplicate rispetto all’ingaggio attuale. In questo momento, sarebbe “spento” da tali voci secondo la rosea e, nel corso delle prossime due settimane e prima di Genoa-Napoli, le cose dovranno prendere una piega diversa.