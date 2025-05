Inter: rivoluzione in attacco, il primo rinforzo dalla Liga

I nerazzurri sono pronti a cambiare molto in attacco e uno dei nomi valutati gioca in Spagna. Si potrebbe chiudere una operazione importante

L’Inter è pronta a cambiare in attacco. Con Taremi che rischia di non restare e con Arnautovic e Correa in scadenza, nel prossimo calciomercato i nerazzurri dovranno cambiare completamente nel reparto offensivo. Marotta e Ausilio stanno molto attenti alle occasioni che potrebbero capitare e c’è un nome che dalla Spagna è destinato a scalare le gerarchie e magari vestire la maglia del club meneghino.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il giocatore sarebbe preoccupato dagli obiettivi della squadra e per questo motivo nelle prossime settimane è possibile che decida di lasciare il club per iniziare una nuova avventura nel prossimo calciomercato. L’Inter, vista la necessità di dover andare a prendere un rinforzo in quel livello, potrebbe ragionarci anche se non sarà un compito affatto semplice vista anche la concorrenza di diverse squadre inglesi.

Calciomercato Inter: affare in Premier, i dettagli

L’Inter ragiona sulla possibilità di andare a rinforzare la squadra e una idea dalla Liga potrebbe iniziare a scalare le gerarchie e magari diventare un possibile obiettivo dei nerazzurri. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è nessuna trattativa ancora in corso e vedremo cosa potrà succedere nel prossimo futuro per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, Kubo è sempre più vicino a lasciare la Real Sociedad per iniziare una nuova esperienza. Il nipponico è una idea di calciomercato di molte squadre di Premier League, ma non è da escludere che l’Inter possa fare un tentativo per valutare meglio la fattibilità del colpo. Non sarà affatto semplice avere la meglio sulla concorrenza vista anche la richiesta degli spagnoli, ma la necessità di alzare il livello in attacco c’è e quindi vedremo cosa succederà la prossima estate.

L’Inter in attacco ha sicuramente altre priorità, ma il nome di Kubo potrebbe presto ritornare in auge per i nerazzurri visto il fatto di dover prendere almeno due attaccanti nel prossimo calciomercato. Anche se non sarà per nulla un compito semplice.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. La priorità ad oggi è sicuramente quella di chiudere al meglio la stagione. Poi si penserà al calciomercato e magari si sonderà il terreno per Kubo.