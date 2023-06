Juve e Inter sono fregate: 65 milioni, ceduti all’estero

Dopo la deludente finale di Champions League, l’Inter inizia a programmare la stagione che verrà.

Oltre ai nerazzurri anche la Juventus inizia a muoversi sul mercato. I due club hanno infatti la necessità di rinforzare la propria rosa, soprattutto in determinate zone del campo. Per l’Inter la necessità è in difesa, visti gli addii che potrebbero verificarsi.

Oltre a Milan Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain, tra coloro che possono salutare troviamo anche l’olandese Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno. Al momento non emergono novità in merito ad un possibile rinnovo, e questo non lascia tranquilla la dirigenza. Da definire c’è anche il futuro di Francesco Acerbi, arrivato in prestito dalla Lazio la scorsa estate. Per il difensore è fissato un diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni di euro, e nei prossimi giorni ci saranno contatti con il club biancoceleste per cercare di arrivare ad un accordo.

La priorità per la Juventus è invece il centrocampo, vista la partenza di Adrien Rabiot e i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba. Il centrocampista ex PSG non rinnoverà il contratto in scadenza, visto che i 10 milioni netti a stagione sono considerati eccessivi dal club piemontese. Due grandi obiettivi per i top club nostrani, però, possono svanire a breve.

Addio Serie A, volano all’estero: Juventus e Inter non possono nulla

Juventus e Inter sono a caccia di rinforzi importanti per rinforzare le rispettive rose. Due calciatori nel mirino dei due top club italiani, però, sembrano destinati a svanire.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il centrocampista olandese si è reso protagonista di una grande stagione, che lo ha visto concludere la propria annata in doppia cifra per quanto riguarda le reti realizzate, oltre che ad aver fornito quattro assist. Ottima stagione anche per il difensore classe 2003, che ha concluso la propria stagione con due reti realizzate e altrettanti assist forniti in 34 partite disputate tra campionato e coppa.

Sul difensore c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, che lo ha individuato come profilo perfetto in caso di addio da parte di Jimenez. Sul centrocampista classe 1998 l’interesse maggiore arriva dalla Premier League, con diverse società di metà classifica pronte ad intavolare una trattativa con la ‘Dea’ per cercare di portarlo in Inghilterra.

Con la cessione dei suoi gioielli il club bergamasco potrebbe incassare circa 65 milioni di euro, cifra molto importante per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. Si tratterebbe di una doccia gelata per Juventus e Inter, pronte a dire addio a due grandi obiettivi. Per Koopmeiners e Scalvini l’addio al club nerazzurro pare essere sempre più vicino.