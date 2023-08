Napoli, De Laurentiis mantiene la promessa: arriva il giapponese

Il Napoli inizia il campionato tra le favorite per la vittoria dello Scudetto ma le ultime mosse di calciomercato dovranno essere determinanti in questo senso.

Gli azzurri hanno cambiato poco rispetto alla rosa dell’anno scorso ma sono andati via due perni principali della vittoria dello Scudetto: Luciano Spalletti e Kim Min-Jae. Rudi Garcia è chiamato a svolgere un lavoro eccezionale per portare la rosa azzurra a fare sempre meglio e a tenere i ritmi della passata stagione. Mancano ancora alcuni ruoli da coprire per completare la rosa e presto potrebbero esserci novità.

Il primo desiderio di Aurelio De Laurentiis è quello di portare un altro calciatore asiatico a vestire la maglia azzurra dopo Kim. Questa volta, però, il patron azzurro vuole un calciatore giapponese per aumentare il brand azzurro anche nella parte nipponica dell’Asia.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis ha promesso un giapponese

Il Napoli sta sondando il terreno per diversi calciatori da portare in azzurro il prima possibile. Rudi Garcia è già contento della rosa a disposizione e sa che nei prossimi giorni arriveranno altri colpi importanti a completarla. Ha una squadra forte, campione in carica e con tanta voglia di ripetersi o comunque di fare molto bene sia in Serie A che in Europa.

Il futuro del Napoli è fatto di colpi a sorpresa e che possano aumentare sia il valore della rosa ma dare anche un grosso aiuto dal punto di vista del marketing. Se l’anno scorso sono arrivati Kvaratskhelia e Kim che hanno portato la Georgia e la Corea del Sud ad “innamorarsi” di e del Napoli, ora il patron azzurro vuole affacciarsi anche al Giappone.

Il giorno della festa Scudetto aveva annunciato un colpo giapponese per il suo Napoli e ora l’affare può entrare nella fase più calda.

Napoli, il giapponese dei sogni gioca al posto di Lozano

Il calciomercato del Napoli è ancora al centro di numerose trattative che possono portare a novità assolute nelle ultime due settimane. C’è la questione Lozano da tenere sotto controllo, con la società partenopea che intende rinnovare il contratto del messicano solo al ribasso. Non c’è accordo e le soluzioni sembrano essere solo due: cessione immediata o rischio di andare fuori rosa.

Lozano ha mercato in America e in Arabia Saudita e il suo addio potrebbe essere questione di giorni. Proprio la cessione del messicano potrebbe aprire le porte del calciatore giapponese tanto desiderato dal Napoli.

Il nome in pole position, stando a quanto riferisce AS, è quello di Takefusa Kubo, esterno classe 2001 della Real Sociedad che piace da tempo agli azzurri.

Kubo al Napoli? Le cifre dell’affare sono molto alte

La Real Sociedad non vorrebbe vendere Takefusa Kubo. Il Napoli sta provando ad insistere ma il suo approdo in azzurro dipenderà esclusivamente da Lozano.

In caso di addio per oltre 20 milioni del Chucky, gli azzurri potrebbero bussare alla porta della Real Sociedad con un’offerta vicina ai 30 milioni di euro e convincere club e calciatore.