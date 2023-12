Guirassy in bianconero: Milan a mani vuote

Il Milan può finire per veder sfumare l’arrivo di Serhou Guirassy: il gioiello dello Stoccarda, a sorpresa, può diventare bianconero

Non è affatto un mistero che il più grande limite del Milan, quest’anno, sia l’attacco. Un reparto che annovera profili di altissimo livelli, tra cui investimenti recenti su cui il club di Cardinale ha deciso di puntare forte come Chukwueze e Pulisic su tutti.

Ma il reparto avanzato del ‘Diavolo’ è anche composto da nomi che, in mancanza di alternative concrete, hanno finito per varcare i cancelli di Milanello con un rendimento al di sotto delle aspettative. È il caso di Luka Jovic, fino a qualche settimana fa vero oggetto del mistero che adesso pare stia lentamente tornando ad una condizione atletica accettabile. Sfumata la pista Taremi e con Jonathan David che costava (e costa) davvero troppo, l’ex Fiorentina è stata l’unica soluzione possibile visto il trasferimento estivo di Colombo al Monza.

Ma il presente del Milan, già da qualche settimana, può chiamarsi Serhou Guirassy. Moncada e Furlani sono letteralmente innamorati del gioiello franco-guineano che con la casacca dello Stoccarda sta infrangendo qualsiasi record dal punto di vista realizzativo. Media gol di una marcatura ogni 58′, 14 presenze e ben 18 reti con anche 2 assist all’attivo: un vero e proprio cecchino.

Proprio quello che ha richiesto Pioli da tempo, visto anche l’avanzare degli anni per Giroud che – tra l’altro – a giugno vedrà scadere il suo contratto e non è affatto scontato che rinnovi coi rossoneri.

Altro che Milan: Guirassy sarà bianconero

Il 27enne di Arles, che va ricordato ha una clausola rescissoria davvero irrisoria nel suo attuale contratto (17,5 milioni di euro) rischia seriamente di allontanarsi una volta per tutte dall’opzione milanista. Il Milan ha già avuto dei contatti diretti con il calciatore, per sondare la possibilità di portarlo subito alla corte di Pioli. Nonostante ciò, la concorrenza si fa sempre più spietata.

Un attaccante così prolifico e dai costi davvero contenuti è merce rara, specialmente in un campionato tanto competitivo come la Bundesliga. Ecco perché l’ex Rennes è finito – secondo la ‘Bild’ – in cima alla lista del Newcastle. I ‘Magpies’, usciti dalla Champions League e ultimi nel girone, punteranno tutto sulla Premier League e la firma di una punta tanto incisiva farebbe certamente comodo ad Howe.

Così come accaduto per Tonali, dove il club lombardo non ha potuto fare nulla se non accettare la maxi offerta inglese, adesso pure per Guirassy l’inserimento del Newcastle può lasciare il Milan a mani vuote. Viene inoltre riferito come anche Borussia Dortmund e Manchester United siano tra i club maggiormente interessati al calciatore dello Stoccarda.