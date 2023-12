Michela Persico è divina: lato A esplosivo

Lato A esplosivo per Michela Persico: lady Rugani è semplicemente divina ed i fan restano senza fiato

Tanto professionale quanto bellissima, Michela Persico è oggi una delle giornaliste più famose d’Italia ed il suo enorme fascino ha sempre attirato numerosi sguardi, cosa che non sorprende affatto.

Conosciuta per essere anche la compagna di Daniele Rugani, invidiatissimo da parte di mezzo universo maschile, la Persico si è fatta valere per potersi fare un nome e non essere famosa solo per essere la compagna di un giocatore di un’importante squadra di calcio, riuscendoci in maniera egregia. Oltre che come giornalista, infatti, in estate lady Rugani ha anche debuttato come attrice nel film Infiniti, pellicola presentata al Festival di Cannes.

Ciò ha permesso alla Persico di farsi conoscere anche dal pubblico internazionale oltre che nostrano ed i suoi numeri social pure sono schizzati così alle stelle. Su Instagram lady Rugani è seguita da ben 2,1 milioni di follower ed è attraverso questo social che la giornalista si fa apprezzare in tutto il suo splendore con svariati post che lasciano senza fiato. Nell’ultimo update, però, la Persico ha davvero esagerato, mettendo in evidenza il suo super lato A e dimostrandosi semplicemente divina.

Michela Persico travolgente: l’esplosivo lato A manda i fan in tilt

Oltre che come giornalista ed attrice, Michela Persico si sta facendo strada anche nel mondo della moda, dimostrando di avere tantissime qualità e di meritare il successo che sta riscuotendo. Lady Rugani diventa sempre più affascinante con il passare del tempo ed i fan possono ritenersi fortunati nel poterla ammirare quantomeno via social, dove regala spesso e volentieri dei post unici.

Nell’ultimo update, però, la Persico ha voluto esagerare scegliendo un outfit che l’ha resa davvero travolgente per sensualità ed eleganza. L’abito ha messo infatti in evidenza il suo esplosivo lato A che ha mandato letteralmente in tilt i suoi fan, stregati da una visione così sensuale e divina.

Sensuali anche le sue lunghe gambe che si possono ben notare sotto le trasparenze dell’outfit scelto e che pure hanno catturato gli sguardi dei suoi follower che hanno inondato il post di like. Sono ben 36 mila i “Mi piace” conquistati dalla Persico grazie a questo scatto unico, mentre incalcolabili sono stati i commenti.

Oltre a sottolineare l’esplosività del suo lato A, molti utenti hanno anche evidenziato la bellezza e l’eleganza dei piedi di lady Rugani che pure vengono visti come quelli di una dea. Insomma, ancora una volta, la Persico è stata capace di far battere forte il cuore e siamo certi che troverà presto nuovi modi per stuzzicare i suoi fan.