Juventus-Torino, è emergenza infortuni: difesa da reinventare

Il pareggio nell’ultimo appuntamento in Serie A prima del Derby di Torino, complica le cose per il club, anche a causa degli infortuni.

È infatti emergenza infortuni dopo l’ultimo 0-0 di campionato quando, uscendo dal campo, il tecnico si è ritrovato tra i fischi per il difficile momento che il club sta vivendo, con il Derby alle porte che potrebbe sovvertire tutto qualora venisse fuori un risultato positivo.

Una sfida alla quale i tifosi tengono particolarmente e occhio a quello che emergerà da qui in avanti, nella settimana che entrambi i club possono preparare concentrandosi già sul week-end che sarà, considerando l’assenza per entrambi dalle competizioni europee. Lavoro che dovranno fare, entrambi i tecnici, tenendo presente quella che è la situazione dalla propria infermeria, in particolar modo per uno dei due club.

Juventus-Torino, Derby in emergenza: la situazione infortuni

Sarà il Derby delle emergenze per uno dei due club, nel Derby di Torino che si giocherà all’Allianz Stadium per Juventus-Torino.

La società piemontese dovrà reinventarsi qualcosa in difesa, dopo lo zero a zero dell’ultimo appuntamento, che ha messo la squadra granata di fronte ai fischi dello stadio Olimpico Grande Torino.

A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport che ha svelato quelli che sono i problemi che preoccupano Ivan Juric, tecnico del Torino che deve fare i conti con l’emergenza infortuni. Un altro elemento in difesa si è aggiunto alla lista degli indisponibili e, in vista della partita con la Juventus, si temono diversi stop.

Torino, infortuni in difesa: diversi giocatori out per la Juventus

Come riportato dalla stessa fonte, Ivan Juric e il Torino dovrebbero fare a meno di tre o quattro giocatori nella sfida con la Juventus.

Si tratta di Djidji, Zima e Buongiorno, ma alla lista si è pure aggiunto Sazonov, calciatore che nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona è finito KO ed è uscito in lacrime dal campo. Dovranno susseguirsi esami strumentali per capire la vera entità dell’infortunio, ma la sensazione è che la difesa di Juric subirà stravolgimenti, nel cercare di arginare le manovre offensive di Chiesa e gli altri.

Ultime su Juventus-Torino: da valutare anche Vlahovic e Milik

Sono da valutare anche le condizioni di Vlahovic e Milik, calciatori che hanno visto un turno di stop a causa dell’infortunio. Non solo il Torino dunque, anche in casa Juventus tocca fare i conti con gli infortuni, senza contare tra l’altro la situazione vissuta con Paul Pogba, calciatore che si era ripreso dal problema fisico, ma che è incappato nel caso del doping.