Ha rifiutato l’Italia per un’altra Nazionale: Spalletti resta di sasso

La sosta per le Nazionali porta una brutta sorpresa a Luciano Spalletti che perde un’arma fondamentale: ha scelto un’altra nazionale.

L’Italia è alle prese con la qualificazione al prossimo Europeo del 2024, che deve essere il trampolino di rilancio degli Azzurri. Dopo l’era Mancini, conclusa con la vittoria di EURO2020 (giocato nel 2021) e con tante delusioni non digeribili, ora tocca a Luciano Spalletti provare a rialzare la Nazionale e a fare di nuovo risultati.

L’ex allenatore del Napoli sta cercando di riportare serenità e tranquillità in una rosa che ha vissuto momenti di depressione sportiva molto ampi. E ora ci sono nuove notizie che non aiutano la squadra, riguardo le convocazioni.

Convocazioni Italia, Spalletti spiazzato: ha detto no

La Nazionale torna in campo dopo i primi impegni dello scorso mese. Luciano Spalletti vuole un gruppo organizzato e pronto a dare tutto per l’Italia, per riportarla ai fasti che merita e a cui può ambire tranquillamente. Oggi è stata diramata la lista dei convocati per le partite contro Malta e Inghilterra e non mancano sorprese importanti.

In primis si nota l’assenza di capitan Immobile. L’attaccante della Lazio non sta vivendo un buon momento, non riesce a segnare con la stessa continuità di un tempo e ha anche sofferto dei fastidi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Ma c’è anche una novità importante che non ha fatto sorridere Spalletti: uno dei suoi pupilli ha deciso di “rifiutare” la Nazionale Italiana.

Italia, no di Carlos Augusto: giocherà per il Brasile

L’Italia non avrà a disposizione Carlos Augusto. Il laterale dell’Inter è uno dei calciatori che Luciano Spalletti e il suo staff avevano attenzionato per migliorare le sorti della Nazionale. L’ex Monza ha doppio passaporto – brasiliano e italiano – e sarebbe potuto essere convocato anche dagli Azzurri.

Nelle scorse settimane si era parlato dell’interesse di Spalletti per Carlos Augusto che non aveva mai giocato neppure un minuto con i carioca.

La Federazione Italiana ha provato a mediare con l’Inter e con lo stesso Carlos Augusto per convincerlo ad accettare la convocazione ma l’esterno nerazzurro ha preferito dire di no. Si sente brasiliano e non vuole perdere l’occasione di vestire la maglia del suo Paese natìo.

Carlos Augusto convocato dal Brasile

Tra l’Italia e Carlos Augusto si è frapposto il Brasile. Fernando Diniz ha diramato oggi la lista dei convocati per le prossime partite dei verdeoro e, anche un po’ a sorpresa, ha deciso di convocare Carlos Augusto.

Con la convocazione di Carlos Augusto si spegne qualsiasi chance dell’Italia e di Luciano Spalletti di poter convocare l’esterno dell’Inter. Non ci sarà la coppia nerazzurra a vestire i colori azzurri e ora Spalletti dovrà trovare un’altra soluzione.