Juventus, addio Allegri: l’annuncio della dirigenza

Il futuro di Massimiliano Allegri è in dubbio da molto tempo e ora la dirigenza ha definito la posizione dell’allenatore.

Il cambio di direzione che ha deciso di assumere la Juventus all’inizio di questa stagione con il cambiamento di tutta l’area dirigenziale, non ha coinvolto Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, però, è sempre sotto attacco e nel mirino delle critiche. I risultati ottenuti dalla Juventus negli ultimi due anni non sono certamente positivi e tanti tifosi chiedono a gran voce il suo esonero.

La Juventus ha sempre dato fiducia ad Allegri. Ma anche il club ha chiesto miglioramenti immediati e il raggiungimento di obiettivi importanti per il futuro.

Juventus, cambia il futuro di Allegri: i dettagli

La Juventus e Massimiliano Allegri si giocano tutto il futuro in pochissimo tempo. Il tecnico toscano ha portato grandi risultati in passato ma da quando è tornato due anni fa non ci sono stati miglioramenti veri e propri. E soprattutto non sono arrivati i risultati che tutti si aspettavano e la Juve è crollata a picco.

La tifoseria della Juventu è divisa in due: coloro che sono “pro” Allegri e che appoggiano le scelte del tecnico e coloro che sono “anti” Allegri che vorrebbero il suo esonero.

Il futuro di Allegri alla Juventus è tutto da decidere. Ci sono ancora molte cose da considerare per capire se continuerà a sedere sulla panchina bianconera.

Futuro Allegri: l’annuncio di Scanavino

Il futuro di Allegri sarà alla Juventus? Difficile prevederlo oggi, visto che non ci sono ancora i risultati della nuova stagione che possono cambiare anche le sorti del tecnico toscano.

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del futuro di Allegri a Sky Sport. “Con Allegri siamo allineati sugli obiettivi e le ambizioni della Juventus“, ha chiarito l’ad bianconero che non pare avere dubbi su chi sarà l’allenatore della squadra bianconera fino al termine della stagione.

Per confermare Allegri anche per il futuro, però, Scanavino ha lanciato un messaggio forte e chiaro, non direttamente all’allenatore ma parlando in maniera generale. “Bisogna tornare a essere vincente al più presto“, ha concluso Scanavino.

Allegri resta alla Juventus: a fine stagione le valutazioni

Allegri è e sarà l’allenatore della Juventus. La stagione è iniziata abbastanza bene, anche se ci sono stati già degli scivoloni che hanno fatto storcere il naso alla società e alla tifoseria.

Fino al termine della stagione l’allenatore della Juventus sarà Allegri. Poi a risultati ottenuti si deciderà come continuare. Ha un contratto in essere fino al 2025 e si potrebbe decidere per un addio consensuale se la stagione non andrà come previsto e sperato. Ma non è da escludere, invece, che ci sarà un nuovo patto per continuare fino alla naturale scadenza dell’accordo.