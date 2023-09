Nessuno sconto alla Juve: a gennaio per 20 milioni di euro

La Juve pensa ancora al grande colpo, ma la Signora dovrà sborsare 20 milioni di euro per chiudere l’affare.

La Juventus non ha cambiato nulla nel suo reparto avanzato, nonostante le tante voci di mercato che hanno riguardato Chiesa e Vlahovic.

I due talenti bianconeri hanno cominciato molto bene la nuova stagione, mettendo a segno due reti a testa e dimostrando di aver superato le noie fisiche che li hanno tormentati nella scorsa annata. Tuttavia Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro per cercare di rinforzare la rosa bianconera, con un occhio di riguardo all’attacco.

Non è un segreto che la Signora abbia fatto di tutto per riportare a Torino un vecchio pupillo di Allegri come Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha già indossato due volte la maglia della Juventus (dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022) e gradirebbe molto poter tornare alla Continassa. Morata ha una clausola di 21,5 milioni di euro per i club esteri, ma il bilancio tutt’altro che roseo dei bianconeri ha inevitabilmente frenato tutto.

Tuttavia, il futuro di Álvaro Morata all’Atlético Madrid rimane incerto. L’attaccante spagnolo ha recentemente rinnovato la sua intesa con i Colchoneros e sembra che potrà avere spazio nell’undici titolare di Diego Simeone, ma le sirene provenienti da Torino sono sempre molto forti. Una trattativa che però resta ancora piuttosto complicata.

Juve-Morata, l’Atletico non fa sconti: si resta sui 20 milioni

L’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di abbassare le sue richieste economiche. Per i Colchoneros, infatti, il prezzo di Morata resta sostanzialmente quello stabilito con la clausola: il club spagnolo non accetterà proposte sotto i 20 milioni di euro.

D’altronde il bomber spagnolo è un’assoluta garanzia in termini realizzativi: Morata è infatti reduce da una tripletta siglata alla Georgia con la Nazionale spagnola. Ecco perché l’obiettivo dell’Atletico Madrid è cederlo a un prezzo giusto.

Attualmente, come detto, la Juve non sembra avere la disponibilità economica per dare l’assalto a Morata, ma a gennaio molte cose potrebbero cambiare. I bianconeri, infatti, potrebbero riuscire a vendere Dusan Vlahovic a una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Parte di quella somma potrebbe essere reinvestita per arrivare a Morata, che prenderebbe proprio il posto dell’attaccante della Nazionale serba. Su Vlahovic, tra le tante squadre interessate, sembra esserci proprio l’Atletico Madrid, anche se sembra più probabile un trasferimento in Premier League: i club inglesi hanno il denaro necessario per soddisfare le richieste economiche della Juve.

