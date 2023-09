Serie A: il calciatore si opera, i tempi di recupero

Bruttissime notizie che arrivano per i tifosi, il club, l’allenatore e anche gli appassionati di Fantacalcio. Perché un giocatore molto importante si è infortunato e si può operare.

Ci sono novità importanti che riguardano ora le prossime partite del club di Serie A che dovrà fare a meno di un proprio talento perché si è infortunato in maniera seria e non potrà giocare le prossime gare di campionato.

Una notizia che non ci voleva proprio in questo momento della stagione, dove la società sta ottenendo ottimi risultati con il nuovo allenatore che si sta prendendo alcune sue rivincite importanti dopo anni difficili.

Serie A: brutto infortunio, le condizioni

La notizia è arrivata in questi ultimi giorni, proprio ora che stava andando avanti con una stagione importante a livello personale e con il suo club. Per questo motivo ci sono degli aggiornamenti ora che riguardano le condizioni del giocatore che si è infortunato.

La società e il proprio tesserato prenderanno una decisione finale riguardo quello che può essere l’infortunio del giocatore e i tempi di recupero. Perché ormai è noto che si è fatto male Harroui e bisognerà però capire quando riuscirà a tornare in campo.

Frosinone: Harroui si opera, la decisione

Come ha anticipato lo stesso allenatore Eusebio Di Francesco, adesso il Frosinone rischia di perdere per diversi mesi Harroui che si è infortunato al piede in allenamento e ha riscontrato una microfrattura al piede. C’è il serio rischio che il giocatore possa operarsi.

Soltanto nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione finale per quanto riguarda la situazione di Harroui che può operarsi con il Frosinone e restare fermo per diverso tempo. In caso contrario il calciatore continuerà a restare fermo in attesa di risolvere col tempo questo brutto e fastidioso problema che si è venuto a creare.

Frosinone: quando torna Harroui, i tempi di recupero

Momento davvero difficile per Harroui che aveva iniziato nel migliore dei modi il suo nuovo campionato di Serie A. Adesso però l’ex giocatore del Sassuolo dovrà stare fermo per diverso tempo. Infatti, ci sono delle novità che riguardano i tempi di recupero di Harroui.

Se il giocatore dovesse sottoporsi ad un’operazione al piede per la microfrattura allora i tempi di recupero di Harroui possono andare fino a due mesi per il totale recupero. Discorso diverso se non dovesse operarsi, con il calciatore che potrebbe tornare in camp già dopo un mese.