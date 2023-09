Milan: scacco matto Pioli, la scelta della società

Momento non facile per il Milan di Stefano Pioli che ha incassato una dura sconfitta con l’Inter qualche giorno fa nel Derby di Serie A e dopo l’ennesimo passo falso c’è di nuovo aria di esonero.

Sono queste le ore decisive per quanto riguarda la panchina del club rossonero. Perché l’allenatore continua ad essere al centro delle critiche e dopo un buon inizio di stagione non gli è stato perdonato dai tifosi il duro ko subito nel Derby.

Per l’ennesima volta è finita con una vittoria dell’Inter che ha condizionato ora il possibile cammino del tecnico sulla panchina del Milan. Decisivi saranno quindi i prossimi impegni con la società che è tornata ad allarmarsi.

Pioli esonerato dal Milan? La decisione

Ci sono aggiornamenti che riguardano la situazione del Milan e di Stefano Pioli, perché il pesante ko per 5-1 contro i cugini rivali dell’Inter non è passato inosservato, anzi. La società ha iniziato a valutare quelle che possono essere le possibili scelte da fare con delle decisioni forti che possono arrivare per provare a dare una scossa. Avrà subito modo di rifarsi la squadra rossonera nella partita di Champions League contro il Newcastle, si giocherà a San Siro per la prima partita del girone che diventa molto importante per il proseguo del cammino.

Il tecnico rossonero nei giorni scorsi è stato fortemente contestato dalla tifoseria e ora la società deve iniziare a capire se ci sono i margini per poter pensare a delle nuove scelte. A inizio stagione a voler esonerare Pioli dal Milan ci hanno pensato Maldini e Massara, con Cardinale che però ha spinto per mandar via i dirigenti e dare piena fiducia all’allenatore. Quella fiducia però dopo il 5-1 nel Derby è calata vertiginosamente.

Milan Newcastle: Pioli a rischio esonero con la sconfitta

Milan Newcastle può significare tutto per Pioli in chiave esonero. Perché il tecnico con un’altra sconfitta si metterebbe in una posizione davvero scomoda e a rischio sia per la Serie A che per la Champions League, due obiettivi primari per la società rossonera che ha investito tanto e ora pretende di puntare a livelli davvero alti.

Milan: Antonio Conte se viene esonerato Pioli

In caso di un clamoroso ribaltone ed esonero di Pioli il Milan punterebbe su Antonio Conte, un nome che è già stato accostato più volte in questi ultimi anni alla panchina rossonera.