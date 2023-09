“Non può giocare”, Chiesa choc: l’annuncio spiazza i tifosi

Scoppia la polemica sull’impiego di Federico Chiesa contro la Lazio. Il giocatore della Juventus non avrebbe dovuto giocare

Su Twitter si è scatenato un putiferio che riguarda un aspetto regolamentare da mettere a punto e che riguarda Federico Chiesa, al termine della discussa Juve-Lazio. Fatto sta che l’ex attaccante della Fiorentina è al centro di una discussione piuttosto articolata.

La Juventus è partita a bomba in questo avvio di stagione e ha messo in cascina 10 punti dopo 4 giornate. Un avvio così sprint non si vedeva dal 2019, quando c’era Sarri sulla panchina bianconera e non corrisponde di solito alle abitudini di Allegri. L’ex milanista solitamente soffre di risultati scadenti all’inizio del campionato, preferendo carburare pian piano. Finora, invece, solo il Bologna è riuscito a limitare la corsa della “Vecchia Signora”, che occupa in solitaria il secondo posto alle spalle della capolista Inter.

Un Derby d’Italia per lo Scudetto potrebbe non essere utopia per come si stanno mettendo le cose e soprattutto per il livello espresso dalle squadre. Chiesa e Vlahovic hanno risolto i problemi offensivi dei bianconeri, ricostruendo una coppia di assoluto valore, come ai tempi di Del Piero e Inzaghi o Ibra e Trezeguet. Chiaramente serve continuità prima di dare giudizi, ma 7 gol in due (4 il serbo e 3 l’itaiano) in 4 partite di Serie A non sono davvero niente male.

Chiesa decisivo con la Juve ma infortunato con la Nazionale: la provocazione di Maurizio Pistocchi

Eppure su Chiesa si sono accese polemiche piuttosto aspre in queste ore. Non si tratta di critiche tecniche ma di scelte e di atteggiamento. Si perché l’attaccante esterno figlio d’arte è tornato alla Continassa da infortunato, dopo aver risposto inizialmente alla convocazione della Nazionale. Spalletti non lo ha avuto a disposizione contro Macedonia del Nord e Ucraina, mentre appena ha rimesso piede a Torino, Allegri lo ha mandato in campo.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, su Twitter (X), ha voluto parlare proprio di questo, richiedendo un cambio regolamentare per il futuro. A suo giudizio infatti non è corretto che chi salta la Nazionale possa poi giocare la partita successiva con il club. Si rischia di incentivare degli infortuni “diplomatici“ che possono falsare la competizione. Lui ma anche Matteo Politano del Napoli, protagonista di un caso praticamente analogo.

“Sarebbe il caso – scrive Pistocchi nel suo post – di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non può giocare per infortunio, salti anche la partita di campionato seguente”.

Una valutazione condivisa da molti e che potrebbe rendere più equa la contesa in Serie A.