Tegola in Serie A, infortunio per un titolare: l’esito degli esami

Nuovo infortunio in Serie A, con il giocatore costretto a dare forfait a causa dell’ennesimo problema muscolare di questo inizio di stagione. Una notizia, questa, che decisamente spezza le gambe al mister in vista dei prossimi impegni stagionali, considerata l’importanza del ragazzo all’interno dei suoi schemi.

Ci sarà dunque da trovare una soluzione per far fronte a questa assenza, anche perché l’impressione è che sarà discretamente prolungata considerati gli i risultati degli esami ai quali si è sottoposto il giocatore nel corso della giornata.

Di peggio questi non potevano notificare, visto che considerato l’entità del problema non si è riusciti neanche a definire, per il momento, quelli che potrebbero essere dei tempi di recupero.

Altro infortunio in Serie A: c’è il comunicato del club

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali. Già a corto di soluzioni, l’allenatore sarà ora costretto a stravolgere completamente i suoi piani di formazione a causa dell’ultimo infortunio registrato in giornata che lo ha colto di sorpresa, a lui come a tutti i tifosi.

Ad essersi fatto male è infatti uno dei titoralirissimi di questa squadra, perdita che potrebbe andare e non poco ad incidere anche sui risultati della stessa dalla prossima giornata fino a quando il giocatore non tornerà poi a disposizione. Sfortunatamente c’è da trovare una soluzione, anche perché il campionato va avanti, e bisogna farlo anche in fretta perché la prossima partita è difatti alle porte.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club tramite un comunicato ufficiale, Isak Hien non sarà a disposizione di Baroni per la partita Torino Verona a casa di un infortunio muscolare. I risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto in giornata il difensore scaligero hanno addirittura evidenziato una lesione che potrebbe tenere lontano dai campi Hien per un pò di tempo.

Hellas Verona, infortunio Hien: le condizioni

Isak Hien non scenderà dunque in campo contro il Torino per un infortunio muscolare. A comunicarlo è stato lo stesso Hellas Verona tramite una nota sul proprio sito ufficiale, nella quale il club scaligero ha fatto il punto sulle condizioni del difensore svedese.

Nel proprio comunicato il Verona ha infatti scritto che: “Hien non sarà a disposizione per la partita Torino Verona in seguito a una lesione muscolare del bicipite femorale destro riscontrata durante la seduta di allenamento. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico“.

Tegola Verona: Hien salta il Torino e non solo

Come scritto dallo stesso Verona, al momento non sono quantificabili dei precisi tempi di recupero da questo infortunio per Hien. Ciò che però è certo sono le partite che il difensore svedese salterà. Stando ad SOS Fanta, infatti, oltre alla partita di domani contro il Torino, Hien salterà sicuramente anche il Frosinone, nella speranza di poter tornare al rientro dalla sosta nazionali contro il Napoli.