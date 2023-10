Icardi-Inter, tutto vero: poteva tornare!

La notizia che spiazza i tifosi dell’Inter è quella relativa a Mauro Icardi e a un retroscena della scorsa sessione di mercato

L’Inter la scorsa estate ha visto dire addio a tre attaccanti su quattro, con il solo Lautaro Martinez rimasto per inseguire nuovi successi. Sono arrivati Marcus Thuram, Sanchez e Arnautovic al posto di Lukaku, Correa e Dzeko.

Se è un miglioramento oppure no lo dirà soltanto il campo, fatto sta che la telenovela dell’estate è stata senza dubbio quella che ha visto protagonista Big Rom, oggi centravanti della Roma. Dopo una serie di tira e molla per diversi obiettivi, Marotta ha preso Arnautovic dal Bologna.

Però c’è un retroscena emerso nelle ultime ore che riguarda Mauro Icardi e che spiazza tutti i tifosi dell’Inter. C’è stata, infatti, la possibilità di un ritorno di Maurito a Milano sponda nerazzurra. Una notizia che ha dell’incredibile, considerando come il giocatore e Wanda Nara, sua moglie e agente, si erano lasciati con l’ambiente.

Non solo per le liti nello spogliatoio e l’addio alla fascia di capitano, ma anche per le dichiarazioni di Wanda Nara in diretta alle varie trasmissioni sportive italiane. Oggi, invece, Icardi è il centravanti del Galatasaray e il suo rendimento è di altissimo livello.

Icardi poteva tornare all’Inter

Il Galatasaray ha fatto di tutto per trattenere Icardi dal PSG. I gol dell’attaccante argentino sono stati decisivi per la conquista del titolo della scorsa stagione e lo sono ancora in Champions League. E’ sua, infatti, la rete di una vittoria storica in casa del Manchester United per 2-3, che fa sognare i tifosi turchi per un passaggio del turno alla prossima fase della competizione.

In totale, Icardi ha giocato 13 partite in tutte le competizioni finora, segnando 11 gol e siglando anche un assist. Numeri importantissimi per un centravanti che si sta prendendo le sue rivincite dopo un periodo pessimo al PSG. Nonostante la sua volontà di tornare all’Inter, però, il club nerazzurro ha optato per altre scelte.

Non era in programma il ritorno di Icardi, che avrebbe alterato gli equilibri di uno spogliatoio che ha bisogno di essere unito dopo la telenovela Lukaku e l’addio di colonne portanti come Handanovic e Brozovic. Anche altre big italiane avevano cercato Maurito, ma sono state rifiutato, perché si sentirebbe ancora nerazzurro nel cuore. Quello che è chiaro è che tra le parti le cose sono andate bene, ma non sono destinate a ripetersi.