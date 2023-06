Il sogno è Luis Alberto: addio Lazio

Il gol segnato all’Empoli potrebbe essere l’ultimo con la maglia biancoceleste. Il centrocampista potrebbe andar via

Luis Alberto negli ultimi mesi ha definitivamente conquistato Maurizio Sarri e ri-conquistato l’affetto dei tifosi della Lazio. L’approccio con l’erede di Inzaghi non era stato dei più morbidi. L’allenatore della Lazio non ama molto i ricami, vuole vedere soprattutto tanta applicazione, pretende di essere seguito.

Il numero 10 ha faticato all’inizio, pian piano tra i due è scoppiata la pace e l’interno ha vidimato la serie A con numeri importanti: 6 gol e 7 assist in 35 gare. Soprattutto la Lazio del 2023 è targata Luis Alberto.

Il centrocampista di San José del Valle, 30 anni, ha un contratto fino al 2025 da 2,8 milioni netti. Vorrebbe restare e al contempo spera in un prolungamento al 2027, con un sensibile ritocco che porterebbe l’ingaggio a 3,5, ereditando di fatto il trattamento riservato a Sergej Milinkovic Savic, serbo che in molti danno partente, considerato la scadenza del rapporto nel 2024.

L’unica squadra che potrebbe far tentennare Luis Alberto è proprio il Siviglia. L’Andalusia resterà sempre la casa dell’ex Liverpool, come scrive fichajes.net proprio i carnefici della Roma starebbero pensando a portare Luis Alberto allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Grazie al successo nella finale di Europa League, il Siviglia incasserà una cifra importante e i primi due nomi sul taccuino del ds Monchi giocano nella Capitale. Il primo è quello di Paulo Dybala.

Siviglia: con la Champions ecco Luis Alberto

Secondo i media spagnoli, il ds andaluso vorrebbe portare l’argentino al Siviglia, pagando la clausola da 12 milioni. Sul trequartista però permangono due tipi di perplessità: la prima sull’ingaggio decisamente alto; la seconda sulla scarsa affidabilità fisica. Il secondo nome, più abbordabile anche se più costoso a livello di cartellino, è proprio quello di Luis Alberto.

I numeri del Toque sono importanti. Con la Lazio ha disputato 262 partite, segnando 46 gol e fornendo 67 assist. Il giocatore, come ribadito nel post Empoli-Lazio, vuole restare ad alti livelli. “Quanto conta la Champions per il mio futuro? Per me è molto importante. Qui in 7 anni l’abbiamo raggiunta solo due volte. Siamo cresciuti tanto con Sarri, tanta roba il secondo posto. Il mercato ora dovrà aiutarci”, ha dichiarato.

Il Siviglia per portare via Luis Aberto da Roma dovrà convincere Claudio Lotito Il presidente spara alto, chiedendo per uno dei suoi gioielli almeno 30 milioni, cifra importante per chi a settembre farà 31 anni. Monchi ci proverà, c’è una Champions da onorare.