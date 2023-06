Il completino è mini: allenamento bollente per Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo si allena per i prossimi impegni in pedana, il fascino della schermitrice azzurra è sempre degno di nota

Uno dei motivi di maggior interesse, nella scherma italiana al femminile degli ultimi anni, è stato rappresentato dalle prestazioni di Rossella Fiamingo. La spadista ha raccolto grandi successi e va alla ricerca di altre vittorie prestigiose. Ma viene anche acclamata e applaudita per una bellezza decisamente fuori dal comune.

Conterranea di Diletta Leotta, di cui è una grande amica, Rossella compirà 32 anni nel prossimo mese di luglio e ha un seguito piuttosto numeroso e fedele di ammiratori sul web, con quasi 300 mila followers su Instagram. Il perfetto mix composto dai tratti delicati e dalla sensualità esplosiva è un capolavoro di quelli che non passano inosservati per fan e tifosi.

Personaggio sempre più in vista, Rossella è molto attiva sui social ma naturalmente tiene molto alla sua forma e a onorare al meglio gli appuntamenti che la attendono. Sarà un 2023 davvero molto importante per lei, in preparazione al prossimo anno, quando a Parigi, per le Olimpiadi, andrà a caccia di quella medaglia d’oro che in carriera le è fin qui mancata.

Sono arrivati gli altri due metalli (argento nell’individuale a Rio 2016, bronzo a squadre a Tokyo due anni fa), non ancora quello più prezioso. Dopo la delusione nel torneo olimpico individuale in Giappone, Rossella è ripartita con molta lena. Due medaglie ai Mondiali e due agli Europei lo scorso anno, bronzo in questi giorni ai campionati italiani assoluti, e tra un mese e mezzo ci sono i Mondiali di Milano.

Rossella Fiamingo, in top e in maglietta è uno schianto: i tifosi fanno la Ola per lei

Per questo, è fondamentale essere al top. E che Rossella sia in forma lo vediamo da questo scatto, che è stato effettuato prima di scendere in pedana a La Spezia per i campionati italiani.

Pantaloncini e top azzurro, gambe da urlo e curve in risalto, Rossella fa battere forte il cuore dei fan come non mai e raccoglie applausi, complimenti, like, messaggi d’amore. Il suo fidanzato, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, è di certo uno degli uomini più invidiati d’Italia. Il fascino di Rossella non passa mai inosservato e colpisce sempre nel segno, ora parola alla pedana per raggiungere altri prestigiosi traguardi.