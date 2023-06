Altro che Juve, Zaniolo in un’altra Big di Serie A: che colpo

Nonostante una stagione con diverse ombre, Nicolò Zaniolo resta al centro del mercato. Il trequartista potrebbe tornare in Italia.

Il centrocampista di Massa, 24 anni il prossimo 2 luglio, ha vissuto un’annata complicata, contraddistinta dal suo passaggio al Galatasaray lo scorso 8 febbraio. Dopo il trionfo della Conference League vinta con la Roma il 28 maggio 2022 a Tirana, suo il gol decisivo in finale con il Feyenoord, l’ultima pagina giallorossa del ragazzo è stata tutt’altro che esaltante.

Una sola rete in 13 gettoni in serie A, 896 minuti in campo, prestazioni non proprio indimenticabili. Difficoltà che dal campo si sono spostate fuori, fino a quando il giocatore, di fatto, rifiutò la convocazione per la trasferta con lo Spezia il 22 gennaio 2023. Un vortice che deflagrò poi con il certificato medico spedito a Trigoria, ultimo step prima del suo trasferimento al Galatasaray.

Zaniolo in realtà sembrava ad un passo dal Milan, poi il duo Maldini-Massara abbassò l’offerta a circa 15 milioni. Il giocatore rifiutò la cessione per 30 milioni al Bournemouth, sperando di finire in rossonero. Cosa che non avvenne, gli inglesi allora ripiegarono su Traore del Sassuolo, con la rabbia di Trigoria. Pinto quindi, a febbraio, dovette accettare la proposta turca, anche per risolvere una questione che stava intaccando lo spogliatoio.

Zaniolo in Italia: ora ci pensa il Napoli

Zaniolo resta comunque un calciatore al centro del mercato. Gli operatori delle big credeono nelel sue potenzialità, considerato che l’ex Inter, come più volte ribadito dal tecnico azzurro Roberto Mancini, potrebbe dare il meglio anche da interno di centrocampo. Il mancino intanto in Turchia, dopo la Conference e lo scudetto Primavera con l’Inter, ha vinto la Super Lig. Il suo contributo è stato abbastanza limitato. Per l’ex giallorosso in campionato solo 350 minuti spalmati in 10 gare, di cui una sola da titolare. Spezzoni che però il nazionale ha bagnato con cinque centri.

Il ragazzo cresciuto prima nel Genoa e poi nelle giovanili della Fiorentina, in realtà potrebbe finire in un articolato giro di mercato. Zaniolo l’anno prossimo potrebbe portare il tricolore sul petto.

Il Galatasaray, a partire dal novembre 2023, verserà alla Roma cinque rate annuali da 3 milioni per il cartellino di Zaniolo, oltre al 20% sulla plusvalenza su una futura rivendita dei turchi. Come da comunicato, l’ex centrocampista della Roma ha guadagnato nel campionato 22-23 poco meno di un milione (900mila euro), mentre per i successi tre anni 2,7 milioni di euro.

Tornando al mercato, il Napoli sarebbe interessato all’ex Roma, il quale sostituirebbe Hirving Lozano, destinato a lasciare gli azzurri. Il messicano infatti è in scadenza 2024 e senza rinnovo l’esterno andrà venduto. Lozano potrebbe finire proprio al Galatasaray, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Dries Mertens. Oltre al Napoli, su Zaniolo restano i fari della Juventus, al momento in leggero vantaggio sui Campioni d’Italia.