Il Milan resta a bocca asciutta: il colpo glielo soffia il Napoli

Il Napoli si mette sulla strada del Milan per un colpo molto interessante: i rossoneri rischiano improvvisamente di restare a bocca asciutta

Il Milan ha una stretta necessità sul mercato invernale: acquistare un nuovo difensore centrale e farlo il prima possibile, almeno dopo l’apertura della sessione. È vero, si è parlato molto dell’attacco e delle alternative che non hanno reso quanto ci si aspetterebbe, ma Luka Jovic sta alzando il livello del suo gioco, e lo stesso si può dire con Samuel Chukwueze.

A questo punto, Moncada e Furlani, proprio per questa ragione, hanno l’impellenza di rinforzare la rosa di Stefano Pioli nel cuore della retroguardia, per i tanti infortuni capitati negli ultimi mesi e che non accennano a dare tregua – Theo Hernandez ha dovuto spostarsi diversi metri più in mezzo. Il Diavolo ha individuato diversi nomi che potrebbero fare al caso suo e tra questi c’è un profilo che ha fatto breccia anche nei desideri del Napoli.

Si tratta di Jabuk Kiwior, centrale che conosce bene la Serie A per via dei suoi trascorsi nello Spezia. Ora gioca all’Arsenal, ma spesso è costretto a fare panchina e, anche se ha avuto diverse opportunità, non ha mai dimostrato di poter scalzare i titolarissimi. La giovane età indica che sia un profilo su cui puntare per il futuro, quindi la strada del prestito resta quella preferenziale, già a gennaio.

Kiwior tra Milan e Napoli: irruzione azzurra

Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, i campioni d’Italia in carica hanno puntato il polacco perché non pienamente soddisfatti da Natan – che tra l’altro sta giocando prevalentemente da terzino sinistro. In ogni caso, il brasiliano sembra dietro nelle gerarchie rispetto a Ostigard e Juan Jesus, per cui un rinforzo servirebbe e anche subito.

L’ex Spezia ha quelle qualità che lo rendono perfetto per Walter Mazzarri e rappresenta una spesa contenuta, il colpo low cost che De Laurentiis può autorizzare a gennaio. Il duello è servito, ma non si tratta assolutamente dell’unico obiettivo del Napoli. Marc Guehi del Crystal Palace è un’idea e piace anche Martin Vitik dello Sparta Praga. Si passa anche a nomi più esperti, già conosciuti per anni sulla scena internazionale. Si tratta principalmente di Eric Dier e Jerome Boateng, quest’ultimo potrebbe arrivare addirittura a parametro zero. Per il Milan, invece, c’è sempre in pole il ritorno anticipato di Gabbia dal Villarreal.