Mercato Juve, due top a centrocampo entro gennaio: Allegri scalpita

La Juventus si prepara a vivere una sessione invernale di mercato da protagonista. Doppio colpo in arrivo per Allegri

I risultati al di là di ogni più rosea previsione ed il ridotto gap dalla vetta occupata dall’Inter (2 punti) hanno convinto lo stato maggiore della Juventus ad investire durante la sessione invernale del mercato, al fine di potenziare ulteriormente la rosa ed ampliare le opzioni di scelta di Massimiliano Allegri. La lista della spesa, in particolare, prevede l’acquisto di un centrocampista di qualità capace di offrire un buon contributo sia in fase difensiva che in quella realizzativa.

Gli acquisti, in realtà, potrebbe anche essere due ma, in questo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà prima concretizzare qualche operazione in uscita. Il preferito del manager e del tecnico bianconero continua ad essere Kalvin Phillips, tornato titolare nel Manchester City nell’ultimo match della fase a gironi della Champions League vinto ai danni della Stella Rossa. Nonostante l’ottima prestazione offerta (ed il gol siglato su rigore), a gennaio le parti si separeranno per precisa volontà del 27enne, intenzionato a trasferirsi in una squadra che possa garantirgli un ruolo di primo piano e un maggiore minutaggio.

Torino, in tal senso, rappresenta una meta gradita dall’ex Leeds il quale ha dato mandato al proprio entourage di approfondire i contatti con la Vecchia Signora. Diverse, però, gli ostacoli che complicano la strada che conduce alla fumata bianca: in primis, la folta concorrenza composta dal Newcastle, dal Tottenham e dal West Ham (occhio pure al Bayern). Lo stipendio da 5 milioni percepito dal calciatore, inoltre, non rientra nei nuovi parametri economici imposti dalla dirigenza. Il colpo, quindi, andrà in scena soltanto a condizione che i Citizens decidano di pagare una quota rilevante dello stipendio di Phillips.

Juventus, doppio colpo per Allegri: Giuntoli ha le idee chiare

Giuntoli, come riportato da ‘Sport Mediaset’, conta poi di acquistare Teun Koopmeiners cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta vorrebbe tenerlo ma non si opporrà ad una sua partenza in caso di offerta superiore ai 40 milioni. Un ammontare, questo, che il dirigente conta di raggiungere sommando al budget a disposizione i proventi della cessione di due giovani talenti: parliamo di Samuel Iling-Junior e Matias Soulè.

L’inglese è scivolato indietro nelle gerarchie di Allegri in seguito all’exploit di Andrea Cambiaso e al ritorno ai consueti livelli qualitativi di Filip Kostic. Su di lui c’è il Tottenham, pronto a mettere sul piatto 20 milioni pur di chiudere presto l’operazione. L’argentino, ambientatosi nel migliore dei modi al Frosinone, piace invece al Crystal Palace che sta valutando l’idea di proporre a Giuntoli 35 milioni. L’effetto domino sta per scattare. Allegri, intanto, incrocia le dita.