Il nuovo acquisto è sbarcato in città: domani visite mediche e firma

Il nuovo acquisto è già sbarcato in città

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi i TMW, il nuovo acquisto della Juventus Renato Veiga è sbarcato nelle scorse ore a Torino. Il difensore portoghese, in arrivo dal Chelsea, nella prime ore della mattinata di domani si recherà presso il JMedical dove verrà sottoposto al consueto iter medico che darà il definitivo via libera al suo tesseramento.

Domani visite e firma: i dettagli dell’affare

Nella giornata di domani l’ex Chelsea svolgerà le visite mediche con la Vecchia Signora per poi firmare il contratto che lo legherà al club bianconero fino al termine della stagione. Veiga si trasferirà infatti alla Juventus in prestito secco per sei mesi, senza alcuna opzione di acquisto a favore degli italiani, che comunque potranno valutare questa soluzione nel momento in cui le prestazioni del portoghese dovessero convincere.