Milan, dal gol vittoria alla cessione: Chukwueze sblocca l’affare

La vittoria sul Parma porta la sua firma, ma quello contro i ducali potrebbe essere stato l’ultimo sigillo di Chukwueze con il Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno nigeriano sarebbe stato messo alla porta da Sergio Conceiçao, che non lo riterrebbe essere ideale per il suo stile di gioco. Il Milan ha dunque invitato Chukwueze a trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato, con il 21 rossonero che avrebbe espresso una preferenza in particolare.

La dirigenza rossonera, alle giuste condizioni, cercherà di accontentarlo, anche perché un’eventuale uscita di Chukwueze potrebbe permettere al Milan di sbloccare una delle operazione più lunghe e delicate di questo calciomercato invernale.

Dal gol vittoria alla cessione: Chukwueze lascia il Milan

Il futuro di Samuel Chukwueze potrebbe essere lontano dal Milan, nonostante il nigeriano abbia deciso la rocambolesca partita di questo pomeriggio contro il Parma. Conceiçao non ritiene il 21 rossonero idoneo al suo tipo di gioco, motivo per il quale se si può guadagnare da una sua uscita ben venga, anche perché il portoghese ha lasciato intendere che ne può tranquillamente fare a meno.

Il gol di oggi avrebbe potuto stravolgere le carte in tavola, ma invece così non è, con il Milan in attesa di un’offerta che possa convincerlo a cedere Chukwueze, l’operazione più onerosa dell’estate del 2023. Nel suo anno e mezzo in rossonero l’ex Villarreal non ha mai reso secondo le aspettative, ed è proprio questo quello che potrebbe portare le parti a separarsi già nel corso di questo calciomercato.

Non c’è dunque solo una questione tecnica dietro questa cessione, con il nigeriano oramai rassegnatosi alla possibilità di andare via. Stando poi a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, se proprio deve andare via dal Milan, Chukwueze lo vuole fare per tornare in Spagna, al Villarreal, dove dal 2017 al 2023 ha fatto faville collezionando tra prima e seconda squadra 175 presenze e 25 gol.

Chukwueze via: il Milan sblocca i discorsi per l’attaccante

La cessione di Samuel Chukwueze potrebbe aiutare il Milan nei discorsi per l’attaccante. Gli introiti di un’eventuale uscita del nigeriano permetterebbero infatti al Diavolo di aumentare l’offerta al Feyenoord per Santiago Gimenez, il grande sogno della dirigenza rossonera in questo calciomercato.

La prima, presentata settimana scorsa, è stata immediatamente rifiutata dal club di Rotterdam, che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per il suo attaccante. Al momento il Milan non riesce ad arrivare a quella cifra, se non con i bonus, ed è per questo che la cessione di Chukwueze potrebbe risultare utile sotto questo punto di vista. Staremo a vedere.