Zaira Nara, vestito trasparente e tacchi: visione mozzafiato

Zaira Nara fa impazzire i suoi followers con un vestito trasparente e dei tacchi da capogiro, per una splendida visione

Zaira Nara è una delle modelle e influencer più apprezzate in Argentina. Di lei si parla meno rispetto alla più appariscente Wanda, moglie di Mauro Icardi. Le indiscrezioni amorose che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi hanno portato diverse critiche a Maurito per come ha gestito la sua storia, ma anche a Zaira.

Tuttavia, Zaira Nara ha sempre dato segnali di compostezza sotto questo punto di vista, non dando soddisfazione agli haters sui social e sostenendo la sorella nel momento del bisogno. Anche con qualche commento o foto su Instagram.

Su Instagram, Zaira Nara è seguita da circa 6,8 milioni di followers, che possono essere informati sulla sua vita privata e lavorativa. La carriera della modella argentina è caratterizzata da diverse apparizioni e soprattutto conduzioni televisive, come ‘Tu Mejor Sabado’ e ‘Morfi Café’, trasmissioni molto apprezzate in patria.

Diverse sono le storie d’amore avute da Zaira Nara con personaggi famosi, come per esempio Diego Forlan – che non ha bisogno di presentazioni – e l’ex tennista Juan Monaco. Nel 2016 c’è stata la nascita di sua figlia Malaika con Jakob Von Plessen.

Zaira Nara così fa impazzire i suoi followers

Oggi Zaira Nara si trova a Miami e oltre a un viaggio di piacere, soprattutto per staccare un po’ la spina visti i tanti impegni, è stata anche ospite nella trasmissione di Natasha Cheij su Hola TV. La giornalista ha ospitato la modella argentina che si è presentata in diretta con un vestito trasparente che ha fatto girare la testa ai telespettatori e con dei tacchi che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Come di consueto, Zaira ha pubblicato un post su Instagram con una serie di foto, ma in particolare è la seconda che ha catturato l’attenzione dei suoi fans nei commenti. Oltre al vestito e ai tacchi già citati, la modella argentina ha mostrato uno sguardo fine e allo stesso tempo sensuale e delicato.

Gli occhioni azzurri non passano inosservati, così come le sue labbra carnose rese ancor più appariscenti dal rossetto. Ma si sa, non è difficile farsi notare se il proprio cognome è Nara. E dunque, Zaira dopo l’apparizione a Hola TV si è preoccupata di visitare le vie di Miami tenendo costantemente aggiornati i suoi followers, senza però dimenticare le continue sponsorizzazioni ai vari brand per il quale lavora.