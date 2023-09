Inter: è emergenza, Inzaghi nei guai

Momento ottimo per l’Inter per quanto riguarda i risultati, ma la stagione potrebbe diventare sempre più difficile ora che aumentano gli infortuni in casa nerazzurra.

Sono arrivate 5 vittorie su 5 e un pareggio alla prima partita del girone di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi che ha cambiato marcia in campionato rispetto lo scorso anno.

Ritrovata la solidità difensiva e i gol in avanti di tutti i giocatori, dei dati che ora premiano il club con il primo posto in solitaria già al momento e i top club che inseguono che sono già a distanza ampia.

Infortuni Inter: Inzaghi preoccupato

Una situazione veramente difficile ora questa per l’Inter che si trova a dover difendere il primo posto in Serie A e non abbassare il livello di qualità e di attenzione. Perché la società dovrà fare i conti con i tanti impegni in pochi giorni e per questo motivo che è preoccupato mister Inzaghi. Perché ora il club nerazzurro dovrà provare a gestire al meglio i giocatori offensivi dopo quello che è accaduto con l’infortunio di Marko Arnautovic. L’attaccante nerazzurro dovrà stare fuori per circa due mesi e questo ha penalizzato già la squadra.

Perché ora restano Lautaro Martinez, Thuram e Alexis Sanchez per due posti. Soltanto tre giocatori di ruolo in attacco che dovranno faticare e stringere i denti giocando molte partite ravvicinante anche di grande spessore e ora diventa difficile poter riuscire a tenere questo ritmo importante che la società è riuscita ad ottenere fino a questo momento. Tutto dipenderà anche dalla fase difensiva del club che ha subito solo 2 gol stagionali in 6 partite. Numeri record che la rendono la miglior difesa in Europa.

Inter: infortunio Arnautovic, Inzaghi trova una soluzione

In estate c’era la possibilità di prendere Alvaro Morata in quel ruolo, lui che in questi giorni ha deciso il Derby di Madrid con una doppietta contro il Real. Invece, alla fine è arrivato Arnautovic che è andato ko con un infortunio serio che lo terrà fuori circa 2 mesi. Per questo motivo Inzaghi è preoccupato e cerca la miglior soluzione possibile.

Sicuramente bisognerà provare a sfruttare al meglio quelli che ci sono come Lautaro, Thuram e Sanchez, ma ora si valuta anche la possibilità di inserire nuovi giocatori in quella zona di campo nelle rotazioni, magari dalla Primavera o anche stesso dai giocatori che sono in rosa che possono adattarsi ad un ruolo un po’ più avanzato. Mkhitaryan e Klaassen possono farlo.

Calciomercato Inter: la scelta sullo svincolato

Intanto, per quanto riguarda la scelta di andare ad ingaggiare un nuovo attaccate dagli svincolati, l’Inter ha deciso che non farà nessun tipo di investimento al momento che possa essere Okaka o altri bomber liberi.