Infortunio a pochi giorni dal derby: salta Juventus Torino

La Juventus scenderà in campo sabato sera contro il Torino per il derby della Mole: Allegri ha un problema serio per la stracittadina.

La squadra bianconera ha intenzione di continuare a vincere e Allegri si aspetta di poter schierare la miglior formazione possibile e provare a vincere l’ennesimo derby della sua carriera. La Juve ha intenzioni importanti in questa stagione, in primis la volontà di tornare in Champions League arrivando nei primi quattro posti.

Massimiliano Allegri vuole tornare a essere considerato uno dei migliori allenatori del campionato italiano e per farlo sa che deve tornare a vincere trofei o raggiungere gli obiettivi stabiliti a inizio stagione.

Verso Juventus Torino: Allegri ha un problema

La partita tra Juventus e Torino è molto importante per i bianconeri che devono continuare il percorso positivo e restare incollati al treno delle prime della classe. Restare in scia significa mettere pressione e convincersi anche di più che la squadra è forte e può fare bene in tutto il corso della stagione.

Sabato sera la Juventus si giocherà un bel pezzo di credibilità. Contro il Torino si prospetta una gara infuocata e ricca di contenuti che diranno molto sul futuro.

Massimiliano Allegri ha dei problemi da gestire per il derby tra Juventus e Torino. Soprattutto per quanto riguarda la questione infortuni che sta creando nuove difficoltà.

Infortunio Vlahovic: gioca contro il Torino? Le ultime

Sabato sera la Juventus giocherà contro il Torino nel derby della Mole. I bianconeri devono continuare sulla scia costruita in queste prime settimane per riuscire a tornare grande sin da subito.

L’infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. L’attaccante serbo non ha giocato l’ultima partita contro l’Atalanta per un problema alla schiena e anche per i soliti problemi legati alla pubalgia.

Secondo quanto riferisce goal.com, i prossimi due giorni saranno decisivi per capire se Vlahovic giocherà il derby. Dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nella giornata di domani o giovedì e da quel momento in poi si prenderanno le decisioni definitive.

Vlahovic in dubbio per il derby: torna Milik

Dusan Vlahovic è ancora in dubbio per il derby. Il serbo non ha ancora recuperato del tutto e solo nei prossimi giorni si capiranno a dovere le se condizioni. È tornato a disposizione, invece, Arkadiusz Milik che negli ultimi giorni, dopo la partita giocata da titolare, aveva accusato altri fastidi muscolari.

Ancora da definire la situazione relativa a Filip Kostic. L’esterno mancino ha avuto a che fare con un fastidio alla caviglia che non lo ha fatto allenare nei primi giorni della settimana e domani tornerà in gruppo per allenarsi con il gruppo. Poi sarà a disposizione e potrà tornare per il derby.