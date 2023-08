Inzaghi non lo fa giocare e Marotta lo vende: affare in Serie A

Il calciomercato dell’Inter è ancora molto attivo e può portare altri colpi importanti: Inzaghi non lo fa giocare, Marotta lo vende.

I nerazzurri stanno costruendo una squadra molto forte per provare a vincere lo Scudetto che manca da 2 stagioni. È l’obiettivo principale di Simone Inzaghi che non lo ha ancora vinto in carriera e vorrebbe alzare il trofeo più prestigioso d’Italia. Il tecnico ha svolto un grande lavoro con il club nelle ultime due stagioni, portando grandi trofei e facendo crescere sempre di più la squadra e l’ambiente.

Per l’Inter saranno importanti gli ultimi giorni di mercato per mettere a segno dei colpi importanti, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Inter, Inzaghi lo fa fuori: le ultime

L’Inter ha ancora tante situazioni di mercato da gestire e tenere sotto controllo nelle utime settimane di agosto che si preannunciano estremamente intense. Ci sono ancora dei colpi da portare in nerazzurro e la coppia Marotta – Ausilio si è messa al lavoro per risolvere il prima possibile le situazioni intricate.

Dopo una stagione vissuta da protagonisti sia in Italia che in Europa, l’Inter vuole tornare a vincere lo Scudetto e provare a ripetere il cammino europeo fino in finale di Champions League.

Secondo le ultime notizie di mercato, nelle prossime ore sarà chiusa un’altra cessione di livello in casa nerazzurra e la decisione è di Inzaghi.

Inter, nuova cessione già decisa: Marotta deve venderlo

L’Inter sta provando anche a sfoltire la rosa dai calciatori che non sono in cima alle gerarchie di Simone Inzaghi. Sono andati via giocatori importanti come Brozovic e Onana che, però, sono già stati rimpiazzati alla grande. E ora per i nerazzurri è tempo di piazzare anche i giovani che non sono ancora pronti per essere parte della rosa.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’Inter cederà Giovanni Fabbian nelle prossime ore. Il giovane centrocampista nerazzurro ha disputato una grande stagione con la Reggina in Serie B e ora è pronto a fare il salto di qualità.

Fabbian era stato inserito nello scambio con l’Udinese per l’acquisto di Samardzic ma poi l’affare è saltato e anche il prestito del centrocampista non si è più concluso.

Cessione Fabbian: retsa in Serie A, va al Bologna

Simone Inzaghi non reputa Fabbian ancora all’altezza dell’Inter. È stato lo stesso tecnico a chiedere alla dirigenza di lasciar partire in prestito il centrocampista per permettergli di giocare in Serie A da protagonista e assaggiare i campi del massimo campionato.

Nelle prossime ore sarà perfezionato il passaggio in prestito di Fabbian al Bologna. Il club allenato da Thiago Motta ha bisogno di un centrocampista con le sue qualità e vuole chiudere prima delle altre pretendenti.