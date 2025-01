Infortunio al ginocchio e guaio al Fantacalcio: tempi di recupero lunghi

Brutta tegola al Fantacalcio e in Serie A, con i fantallenatori che dovranno scegliere se svincolarlo o meno, adesso che c’è il calciomercato di gennaio.

I tempi di recupero saranno lunghi, a causa dell’infortunio al ginocchio che è stato annunciato nel corso di questo sabato, dopo gli esami strumentali che sono stati sostenuti e con il problema al ginocchio venuto fuori nel corso del week-end.

In Serie A ci sarà bisogno di intervenire sul mercato e il discorso vale non soltanto per l’allenatore e il club coinvolto, ma anche per i fantallenatori che dovranno sostituirlo all’interno del proprio organico. La tegola di questo sabato sera è legata al calciatore che, pur non portando tanti bonus al Fantacalcio in questa stagione, resta uno dei migliori nel suo ruolo per quanto fatto al Fantacalcio e al suo club, nella gestione dei suoi ultimi allenatori.

Infortunio e tegola: problema al ginocchio, le condizioni

Le condizioni sono state svelate all’interno del comunicato ufficiale, per quanto riguarda l’infortunio al ginocchio.

Dopo gli esami strumentali, sostenuti presso la Clinica Villa Mafalda, in questo sabato sera è arrivato il comunicato ufficiale sulla vera entità dell’infortunio.

Il calciatore si è infortunato nell’ultima sfida disputata dal club che, non andando oltre il pareggio, ha visto il forfait dell’esterno italiano che si è fatto male al ginocchio. Un infortunio che non vedrà una pausa breve. Al contrario, i tempi saranno lunghi e l’intera stagione rischia di essere compromessa.

Il comunicato ufficiale sull’infortunio in Serie A

Quanto segue, è il comunicato ufficiale della Lazio, sull’infortunio di Manuel Lazzari. Per il calciatore, il problema è serio: “La Lazio annuncia che il calciatore Manuel Lazzarri si è infortunato nell’ultima partita giocata in Serie A contro il Como. Quest’oggi si è sottoposto ad esami strumentali alla Clinica Villa Mafalda e gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro. Il calciatore ha cominciato il suo iter riabilitativo”.

Tegola in Serie A: quante partite salta dopo l’infortunio al ginocchio

L’infortunio al ginocchio, di quest’entità, porta un calciatore a restare fuori per diverse partite. I tempi di recupero quantificabili sono di almeno un mese di stop, cercando di capire se a metà febbraio o alla fine dello stesso mese, sarà a disposizione o meno e al 100% per Mister Baroni, lo stesso calciatore infortunato Manuel Lazzari. Il giocatore della Lazio, può saltare Verona, Fiorentina e Coppa Italia contro l’Inter, contando anche le ultime due gare da giocare in Europa League.