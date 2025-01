Kvaratskhelia se ne va: Conte pretende l’ex Chelsea, arriva subito

Il calciomercato del Napoli ha preso una svolta clamorosa dopo l’annuncio di Antonio Conte sull’addio immediato di Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano ha chiesto la cessione al club partenopeo che dopo aver rifiutato le avances estive del PSG, ora è di nuovo in trattativa con i parigini per arrivare alla fumata bianca e risolvere una volta per sempre il problema legato all’attaccante classe 2001. La situazione non è per niente semplice da gestire e lo ha fatto capire lo stesso Conte in conferenza stampa quando ha sottolineato di aver fatto da mediatore in estate affinché il gerogiano non partisse ma che ora farà un passo indietro perché non può più dipendere da lui.

Il Napoli aspetta la cessione di Kvaratskhelia a titolo definitivo prima di operare in entrata: è già pronto un sostituto di lusso.

Calciomercato Napoli, cessione Kvaratskhelia obbligatoria

Il Napoli sta vivendo un momento molto particolare che può portare alla confusione totale del gruppo azzurro, ora in balìa delle voci che portano alla cessione immediata di Khvicha Kvaratskhelia. Con lui andrebbe via l’ennesimo eroe dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti e finirebbe completamente quell’epoca di grandi successi.

Kvaratskhelia vuole il PSG e ha già l’accordo con il club che ora sta cercando la quadra con il Napoli, sicuramente non semplice per le richieste economiche importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha dato l’ok al trasferimento di Kvaratskhelia ma aspetta ancora l’offerta giusta: intanto è stato scelto il sostituto a sorpresa.

Via Kvaratskhelia, Conte vuole un “mago della tecnica”

Il Napoli di Antonio Conte si basa su principi di gioco molto chiari e anche senza Kvaratskhelia l’allenatore ha in mente di proseguire sullo stesso percorso, puntando su calciatori capaci di fare subito la differenza e che facciano della tecnica di base il loro cavallo di battaglia.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino è in uscita dal Galatasaray e potrebbe essere la pedina giusta per mettere una pezza e coprire il buco che lascerà Kvaratskhelia di qui a poco. L’ex Chelsea e Ajax è in rotta di collisione con il club turco e ha già annunciato settimane fa il suo addio, ora sta cercando solo il progetto giusto.

Ziyech sarebbe il sostituto momentaneo di Kvaratskhelia, visto che il progetto del Napoli è in crescita ed è quello di puntare su giovani di talento che possano crescere e diventare dei top.

Ziyech sì, Chiesa in dubbio per il Napoli

Il Napoli pensa a Ziyech per dare a Conte un calciatore già pronto per fare la differenza ad alti livelli e soprattutto con tanta voglia di mettersi in gioco e provare a ribaltare la parte finale della sua carriera che in questo momento non sta andando benissimo.

L’altro obiettivo del Napoli è Federico Chiesa che, però, pare non intenzionato a lasciare il Liverpool in questa sessione di mercato per giocarsi ancora le sue carte e provare a imporsi con i Reds per costruirsi un futuro in Premier League.