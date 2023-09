Serie A: ribaltone in panchina, il presidente ha deciso

In Serie A sono diverse le panchine che iniziano a traballare. E una decisione importante è stata presa da parte di un presidente.

La Serie A è pronta ad entrare nella fase centrale del girone di andata e questo significa che vanno prese decisioni importanti anche sul futuro dei tecnici considerando che a breve sarà vietato sbagliare.

In queste ultime ore un presidente ha preso una decisione molto importante sul proprio tecnico. Si tratta di una scelta forse a sorpresa considerando le partite in programma ed una Serie A che consente di sbagliare anche se poco. Ecco tutti i dettagli della scelta fatta dal club.

Serie A: ribaltone in panchina, la scelta è ufficiale

L’inizio della squadra non è stato sicuramente come sperato e per questo motivo il club e i tifosi si aspettano una svolta importante per cercare di regalarsi delle soddisfazioni importanti. Una situazione che poteva portare anche ad uno scossone importante in panchina, ma alla fine la scelta sembra essere completamente differente. Naturalmente per il momento non si hanno conferme ufficiali e per questo motivo ci potrebbe essere una svolta molto importante. Vedremo cosa succederà in futuro e se le ultime notizie saranno confermate oppure no.

Secondo quanto riferito da tuttoudinese.it, per il momento l’Udinese sembra intenzionata a dare ancora fiducia a Sottil nonostante delle difficoltà importanti in classifica e a trovare la via della rete. Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime ore considerando che, almeno fino a questo momento, non ci sono conferme ufficiali.

Di certo il fatto del turno infrasettimanale aiuta la possibilità di una conferma visto che c’è davvero poco tempo per cambiare la situazione. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Ultime Udinese: Sottil confermato (per ora)

Andrea Sottil per ora è confermato sulla panchina dell’Udinese. Si tratta di una possibilità molto importante per lo stesso tecnico, chiamato a dare una svolta al futuro della squadra oltre che della carriera. Vedremo cosa succederà ed alla fine quale sarà la scelta definitiva dell’Udinese. Una cosa è certa: l’ultimo giudizio spetterà al campo nei prossimi giorni.