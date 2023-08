Lazio, altro obiettivo sfumato: arriva l’ufficialità

Boccone amaro per la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà ora cambiare profilo: l’obiettivo di calciomercato ha scelto un altro club.

Nonostante qualche battuta d’arresto che ha fatto storcere il naso ai tifosi, ad un certo punto del calciomercato la Lazio ha premuto sull’acceleratore e ha iniziato a consegnare nelle mani di mister Maurizio Sarri una squadra all’altezza delle prime posizioni in campionato. Traguardo che i biancocelesti si augurano di accompagnare a buone prestazioni in terra europea.

Quest’anno, infatti, i capitolini non saranno chiamati solo a dire la loro in Serie A e in Coppa Italia ma saranno anche chiamati a ben figurare in Champions League e in Supercoppa italiana. Per questo motivo Sarri è stato chiaro: la rosa ha bisogno di rinforzi. Ora sarà perciò compito del presidente Claudio Lotito accontentare le richieste del proprio allenatore.

Obiettivi chiari da parte del club che in linea di massima è riuscito ad affondare i propri colpi con efficacia, almeno fino alle ultime ore quando è arrivata una notizia che ha in qualche modo toccato l’ambiente biancoceleste. Con il tecnico in primis che spera ancora in qualche nuovo innesto in quella specifica zona di campo.

Lazio, il club cambia obiettivo: sfuma il nome caldo di calciomercato

Dopo l’addio di Sergej Milinkovic-Savic la priorità numero uno in casa Lazio ha riguardato proprio il centrocampo, per questo motivo i capitolini alla fine hanno affondato il colpo per il giapponese Daichi Kamada.

Svincolatosi di recente dai tedeschi dall’Eintracht Francoforte e approdate in Italia quest’estate. Ma il solo nipponico non basta, il tecnico chiede qualcosa in più. Intanto c’è però un nome che va depennato ed è quello di Arsen Zakharyan.

Fantasista russo classe 2003 indicato, almeno fino a poco tempo fa, come possibile sostituto di Milinkovic. Solo che alla fine è stato preferito Kamada e il ventenne è rimasto libero di trovare una nuova sistemazione. Niente più Dinamo Mosca per lui, sarà un nuovo giocatore degli spagnoli della Real Sociedad. A darne l’annuncio è stato proprio il club iberico.

Niente da fare quindi per la Lazio che dovrà per forza di cose virare su nuovi obiettivi. Il nome caldo della ultime ore è diventato quello di Lazar Samardzic, non più attenzionato dall’Inter ma comunque in uscita dall’Udinese. I biancocelesti faranno il loro tentativo, consapevoli che si tratta di un’operazione difficile. Per questo motivo esiste un’ulteriore alternativa che porta il nome di Matteo Guendouzi, centrocampista francese di proprietà del Marsiglia.