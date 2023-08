Calciomercato: Verratti sta firmando, bruciato il Bayern Monaco

Il nome di Marco Verratti è uno di quelli destinati ad infiammare i prossimi giorni in sede di mercato. Sulle sue tracce, dal momento che si è ormai concretizzato la sua rottura col Paris Saint Germain, ci sono diversi club, anche italiani, con uno pronto a chiudere. Beffato il Bayern Monaco.

Marco Verratti, a livello internazionale, è universalmente conosciuto come uno dei centrocampisti più forti in senso assoluto. Nonostante ciò, però, il suo rapporto con il Paris Saint Germain è giunto al capolinea per volontà del club che ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Via, infatti, molte bandiere, a partire da Neymar, ed anche profili arrivati da poco ma di grande risonanza, come Messi e Sergio Ramos. Per non parlare, poi, del caso Mbappè. Adesso l’italiano si sta guardando attorno ed è pronto a firmare con un top club. Beffa, in tal senso, per il Bayern Monaco, che da tempo fiutava l’affare.

L’ex Pescara firma col top club

Per un profilo come quello dell’ex Pescara trovare una nuova squadra pronto a dargli fiducia e ad investire su di lui non è certo complicato. Si tratta, infatti, di uno dei centrocampisti più qualitativi in circolazione e lo ha dimostrato nei tanti anni a Parigi e con la Nazionale italiana.

Stando a quanto raccontato dai media francesi, ed in particolar modo dal noto quotidiano “L’Equipe“, sulle sue tracce in questi giorni si sarebbero mossi in maniera importante il Bayern Monaco, da tempo accostato al numero 6, e soprattutto il Manchester United. La pista inglese sarebbe particolarmente interessante per Verratti, che vedrebbe di buon occhio una avventura in Premier League. La situazione può sbloccarsi ovviamente a stretto giro dal momento che i tempi non sono particolarmente larghi. Ma in ogni caso la pista Red Devils sta diventando rovente.

Verratti al Manchester United, la svolta

Come è noto, il Manchester United è alla ricerca di un centrocampista centrale da affiancare a Casemiro. Con le caratteristiche del brasiliano l’italiano si sposerebbe a meraviglia. Altro obiettivo concreto dei Red Devils, anche se paradossalmente più esoso per quel che concerne il cartellino, è Amrabat, che rischierebbe di cozzare con l’ex Real Madrid. Questa pista può diventare infuocata, come detto.