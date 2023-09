Tegola pesante, infortunio grave per un titolare: c’entra il legamento

Brutte notizie arrivano dal centro di allenamento del club, visto che nella sessione odierna uno dei titolari della squadra è stato costretto a concludere prima la sua seduta a causa di un infortunio abbastanza grave.

Inizialmente si credeva che il giocatore avesse subito solo una brutta botta, ma da un primo sopralluogo lo staff medico del club ha azzardato parlando della possibilità di un’interessamento addirittura del legamento.

Questo ovviamente non fa che destare ancora più preoccupazione in vista dei prossimi delicati impegni di campionato, dove a questo punto il mister dovrà trovare una soluzione valida per sostituire in mezzo al campo il giocatore, che salvo clamorosi recuperi in extremis resterà fermo ai box per diverso tempo.

Infortunio grave, si teme il peggio: le ultime

In vista della prossima giornata di campionato non poteva arrivare notizia peggiore per i tifosi. Dopo un inizio di stagione già abbastanza complicato di suo a causa di alcuni risultati deludenti, ed inaspettati, la squadra ha perso uno dei suoi titolari a causa di un infortunio che al momento desterebbe molta preoccupazione.

All’inizio si credeva, e sperava, che fosse una semplice botta per il giocatore, ma considerata la sua recidività a stop del genere, lo staff medico del club si è immediatamente mobilizzato per approfondire di più la questione su questo problema fisico, che inevitabilmente scombussola i piani dell’allenatore in vista della prossima sfida di campionato, che potrebbe essere anche già decisiva per la corsa al titolo.

Stando dunque a quanto riportato da Telenord, la Sampdoria ha perso per infortunio Alex Ferrari. Fermatosi oggi in allenamento a seguito di una botta al ginocchio, le condizioni del giocatore hanno immediatamente preoccupato lo staff medico blucerchiato, che da un primo approccio al problema non hanno lasciato presagire nulla di positivo.

Sampdoria, infortunio Ferrari: c’entra il legamento

A quanto pare per Alex Ferrari non si tratterebbe di una semplice botta la ginocchio destro. Stando infatti a quanto riportato da Telenord, per il difensore della Sampdoria la questione sarebbe ancora più complicata.

Non nuovo a problemi fisici del genere, non appena ha lasciato il campo d’allenamento blucerchiato lo staff medico di Andrea Pirlo ha immediatamente sottoposto Ferrari ad un controllo di routine ha dato risultati insperati e che spezzano le gambe al tecnico della Sampdoria. Per il difensore italiano, infatti, si teme un interessamento del legamento collaterale, che rischierebbe di tenere lontano il giocatore dai campi per gran parte della stagione.

Infortunio al legamento per Ferrari? Martedì la verità

Saranno giorni di alta tensione quelli che si registreranno in casa Sampdoria. C’è fretta di capire quali sono le reali condizioni di Alex Ferrari che, come anticipato, destano non poca preoccupazione. In merito a questo argomento decisiva sarà la giornata di martedì’, quando alla ripresa degli allenamenti il difensore della Sampdoria verrà sottoposto a degli esami strumentali che definiranno una volta e per tutte l’entità di questo infortunio.