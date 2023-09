Sampdoria: esonero Pirlo, la società ha già deciso

Non è un momento facile per la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo che è già a forte rischio esonero e ora si gioca tutto nelle prossime ore, la società ha già deciso.

Non c’è possibilità di avere una possibilità diversa per l’allenatore. La strada è questa e difficilmente si potrà tornare indietro, con la prossima sfida che sembra essere davvero decisiva.

Una svolta importante è arrivata dall’ennesimo risultato negativo incassato nelle ultime ore che hanno fatto storcere il naso al club. Infatti, ora bisognerà capire che tipo di scelte verranno prese contro il tecnico.

Sampdoria: esonero Pirlo, sconfitta decisiva

Periodo davvero drammatico per la Sampdoria di Andrea Pirlo che ha come obiettivo quello di tornare in Serie A il prima possibile. Ma le cose per il club blucerchiato ligure si stanno complicando davvero tanto. Perché la società ha iniziato con una vittoria in trasferta per 1-2 sul campo della Ternana e poi non è più riuscita a vincere in Serie B. Infatti, nelle successive 4 partite sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio.

La Sampdoria non sa più come vincere, in particolar modo in casa. Perché 4 punti in 5 partite sono arrivati tutti in trasferta, mentre allo stadio Marassi sono arrivate 3 sconfitte su 3. Un dato negativo quasi senza precedenti per il club che lo scorso anno era in Serie A. Delusione totale dei tifosi e ora è a serio rischio esonero Andrea Pirlo che si gioca tutto nelle prossime ore.

Sampdoria: Pirlo esonerato dopo Parma, Gattuso o Inzaghi

La società ha dato ancora una volta fiducia a Pirlo che si giocherà tanto nella prossima partita della Sampdoria contro il Parma di Pecchia, una delle candidate alla vittoria del campionato che si trova al primo posto con tutte vittorie e 1 pareggio. Parma Sampdoria può essere la gara dell’esonero di Pirlo con i nomi del sostituto che già ci sono: Gattuso e Inzaghi su tutti.

Proprio un grande ex compagno di Andrea Pirlo può prendere il suo posto sulla panchina della Sampdoria: Gattuso e Inzaghi su tutti, ma occhio anche a De Rossi.

Nuovo allenatore Sampdoria: i candidati

In caso di esonero di Pirlo la Sampdoria sceglierà il nuovo allenatore e ci sono diversi candidati per il club blucerchiato. Oltre ai nomi più caldi come quelli di Gattuso, Inzaghi e De Rossi tornano di moda anche altri nomi di allenatori che già in passato sono stati accostati al club o hanno proprio allenato.

Ci sono diverse possibilità per il ruolo di allenatore della Sampdoria come quelli che portano alle altre scelte di Nicolato, Iachini, Ballardini e l’ex Giampaolo.