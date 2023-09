Koopmeiners nella big: firma subito, annuncio dell’agente

Teun Koopmeiners ha iniziato alla grande questa stagione e gli occhi delle big sono già puntati su di lui: annuncio dell’agente.

Il centrocampista olandese sta dimostrando grandissime qualità con la maglia dell’Atalanta ed è il leader della squadra bergamasca. Ha fatto benissimo in queste prime giornate e continuerà ad essere il faro del gioco gasperiniano. In estate è stato vicino alla cessione ma poi si è deciso per la permanenza: ora le sue prestazioni sono un “pericolo” per l’Atalanta.

L’oladese ha migliorato tantissimo le sue qualità anche grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini che ha saputo valorizzarne le doti tecniche e gli ha permesso di instaurare una cultura del lavoro diversa da quella che aveva all’AZ Alkmaar.

Dove giocherà Koopmeiners? Le ultime sul futuro

Teun Koopmeiners è uno degli uomini più importanti di questa Serie A. Il centrocampista olandese dell’Atalanta sta mettendo in mostra prestazioni eccezionali che lo rendono uno dei più forti in assoluto di tutto il campionato. Sta facendo registrare prestazioni e numeri sensazionali, in linea con i grandi miglioramenti messi in atto nella passata stagione.

Ora Koopmeiners è ambito da tutti i top club europei e non è da escludere che il suo futuro sarà lontano dall’Atalanta.

In estate c’è stata la possibilità di andare via ma l’Atalanta l’ha voluto trattenere fortemente, per evitare di perdere uno dei più importanti della Serie A.

Futuro Koopmeiners: parla l’agente, piace in Serie A

L’agente di Teun Koopmeiners, Bart Baving, ai microfoni di TVPlay ha parlato del futuro del suo assistito e delle grandi prestazioni che sta mettendo in atto in questo campionato.

“Quando sei un giocatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano”, ha sottolineato l’agente dell’olandese. Il calciatore della Dea ha ricevuto vari apprezzamenti ma “è felice all’Atalanta. È stato onorato dall’interesse delle altre squadre: è normale che ci siano squadre che bussano, ma è rimasto calmo”.

Juventus o Napoli? “Piace anche ai bianconeri ma non ci sono state proposte all’Atalanta. Solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estata non si saprà mai cosa succederà”.

Atalanta, trattativa per il rinnovo di Koopmeiners

L’Atalanta ha deciso di tenersi ben stretto il suo fenomeno e non intende lasciarlo partire nemmeno in futuro. Molto dipenderà, chiaramente, dalle ambizioni del club e dal posizionamento finale di questa stagione ma il club è stato chiaro sul suo futuro.

“Stiamo trattando il rinnovo con l’Atalanta“, ha svelato Bart Baving, che poi rivela la volontà dell’Atalanta: “Anche se arrivassero squadre a offrire 60 milioni di euro adesso non aprirebbero alla cessione. Noi ne siamo consapevoli e vedremo solo in estate cosa potrà succedere”.