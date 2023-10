Infortunio pesante: si allungano i tempi di recupero, quante partite

La Serie A è ricca di impegni per tutti i top club che ormai perdono tanti calciatori per infortunio: c’è un nuovo problema serio.

Tutte le squadre e gli allenatori si sono lamentati dei calendari troppo fitti e delle continue partite che devono preparare, senza mai riuscire ad allenare realmente la squadra. E soprattutto senza permettere mai il recupero definitivo ai calciatori che hanno già dei problemi fisici da risolvere.

Quotidianamente in Serie A ci sono infortuni più o meni seri che rischiano di compromettere anche il normale andamento del campionato. E per gli allenatori diventa sempre più difficile avere un momento di pausa, considerata anche la pausa Nazionali che porta via tanti calciatori.

Nuovo infortunio in Serie A: la situazione

La Serie A è ricca di impegni che stanno limitando la possibilità di ogni allenatore di poter allenare la squadra nel miglior modo possibile. I problemi che sono alla base di molte squadre sono legati alle condizioni fisiche dei calciatori. I muscoli di tanti professionisti hanno bisogno anche di respiro e riposo e non sempre è possibile.

I top club sono quelli più a rischio, visto che giocano anche le coppe europee e perdono tantissimi calciatori che partono per la sosta Nazionali e non riescono né a riposare né a recuperare da eventuali intoppi fisici.

Secondo le ultime notizie, c’è un nuovo infortunio che rischia di compromettere l’andamento della squadra.

Roma, stop per Pellegrini: infortunio serio

La Roma perde nuovamente Lorenzo Pellegrini per infortunio. Il capitano giallorosso era tornato in splendida forma nelle ultime due partite che hanno visto impegnata la squadra di José Mourinho ma contro il Servette – giovedì sera in Europa League – ha avvertito un nuovo problema e si è fermato di nuovo.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, l’infortunio di Lorenzo Pellegrini potrebbe essere più grave del previsto. Il centrocampista italiano ha sofferto un nuovo problema muscolare che potrebbe essere di lunga durata.

Josè Mourinho subito dopo la partita di Europa League aveva parlato in maniera pessimistica dell’infortunio di Pellegrini e soprattutto della sua attitudine alla fragilità muscolare.

Quante partite salta Pellegrini? I tempi di recupero

I tempi di recupero di Lorenzo Pellegrini possono superare un mese. Il capitano della Roma sembrava essere tornato a pieno ritmo proprio nelle ultime partite e nel momento fondamentale della prima parte di stagione ma poi si è fatto male di nuovo.

In caso di conferma di stop di un mese, Pellegrini salterà le partite contro Cagliari, Monza, Slavia Praga, Inter e Lecce. L’obiettivo, a quel punto, sarà quello di tornare a disposizione e al 100% per il derby contro la Lazio del prossimo 12 novembre. E magari giocare uno spezzone già in Europa League, in Repubblica Ceca, contro lo Slavia Praga.