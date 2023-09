Infortunio più grave del previsto: tifosi bianconeri disperati

Tifosi bianconeri turbati: un giocatore resterà fuori per più tempo del previsto, ecco di chi si tratta e le tempistiche per il suo rientro

I controlli effettuati dai medici hanno evidenziato una situazione più critica del previsto: il giocatore sarà costretto a saltare diverse gare. I tifosi bianconeri si disperano: ecco di chi dovranno fare a meno.

I tifosi bianconeri speravano di poter ammirare il suo estro nelle sfide di Serie A. Tuttavia, un infortunio ha distrutto, per il momento, i sogni dei supporter. Difatti, a seguito delle visite effettuate nel corso delle scorse giornate è emersa una situazione medica più grave di quanto immaginato. Una distrazione muscolare priverà il tecnico di un suo gioiellino per un lungo periodo.

Il suo gol nell’amichevole aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi ma purtroppo la gioia non è durata a lungo. Nel corso della gara, a seguito di un problema muscolare, il giocatore bianconero è stato, infatti, costretto ad abbandonare il campo. I risultati degli esami effettuati in seguito all’infortunio rimediato nella partita contro il Pro Gorizia hanno confermato i timori: l’ex Cincinnati Brenner, giunto in Italia quest’estate, dovrà rimandare il suo esordio in Serie A con l’Udinese all’anno prossimo.

La stagione non inizia bene i fan bianconeri: potranno contare su di lui solo nel 2024

Come riporta il comunicato della società, il giocatore si è già sottoposto ad un intervento chirurgico per sutura tendinea del retto femorale della coscia destra e potrà fornire il suo contributo alla squadra solamente tra quattro mesi dopo un percorso riabilitativo. L’Udinese ha, inoltre, rassicurato i propri tifosi annunciando che l’intervento, che si è tenuto presso la clinica del professore Cugat a Barcellona, è stato eseguito alla perfezione.

Il giocatore dovrebbe, dunque, tornare ad allenarsi in gruppo a gennaio 2024. Salterà, dunque, tutte le gare in programma fino alla diciottesima giornata di campionato, che si giocherà a Udine contro il Bologna.

Molto improbabile che possa essere schierato già dalla prima sfida del nuovo anno, contro la Lazio, prevista il 7 gennaio sempre in casa. Certa invece la sua assenza nel duello di Coppa Italia tra gli uomini di Sottil e il Cagliari, che andrà in scena il 1 novembre e che sarà valevole per l’accesso agli ottavi della competizione, dove la vincitrice della sfida troverà il Milan.

Un inizio di stagione, tutt’altro che semplice per la squadra bianconera che ha conquistato solo due punti nelle prime tre gare di Serie A. Tuttavia, nell’ultimo giorno di mercato la società friulana è riuscita a mettere a segno un colpo: dall’Aston Villa è infatti giunto Keinan Davis. Un giocatore che i bianconeri sperano possa rivelarsi utile per rimettersi in corsa.