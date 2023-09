Serie A, squalifica pesantissima: stadio chiuso, il motivo

Nella prossima giornata di campionato uno degli stadi più caldi ed importanti della Serie A potrebbe rimanere chiuso a causa della squalifica pesantissima inflitta al club dopo quanto successo nello scorso week-end.

Non nuovi ad atteggiamenti del genere, i tifosi non si sono smentiti neanche questa volta avendo atteggiamenti poco consoni in trasferta, costringendo il Giudice Sportivo a prendere difatti una decisione che rischia, ovviamente, di andare ad impattare negativamente sul club.

Si parla, infatti, come anticipato, di stadio chiuso alla prossima giornata di Serie A, ma la sensazione è che questa -ancora non ufficiale- decisione possa essere prolungata anche per altre sfide di campionato, tutto questo per colpa dei sostenitori.

Scatta la squalifica: stadio chiuso in campionato, le ultime

La Serie A al momento è ferma, ma dopo l’ultimo week-end di campionato il Giudice Sportivo ha fatto il punto sugli squalificati per la prossima giornata, fra i quali figura solo Tomori del Milan, che salterà niente di meno che il derby contro l’Inter, e le ammende nei confronti dei club per quanto successo sugli spalti degli stadi in giro per l’Italia.

Chi rischia di rimetterci di più dalla decisione del Giudice Sportivo potrebbe essere una big di Serie A, che a causa del comportamento dei suoi sostenitori in occasione dell’ultima trasferita di campionato potrebbe vedersela brutta con una squalifica pesantissima. Quanto segnalato dai procuratori della FIGC nel rapporto della partita spiega alla perfezione quanto successo allo stadio lo scorso week-end, ma prima di prendere una decisione definitiva il Giudice Sportivo ha indotto un supplemento dell’indagine volto semplicemente a verificare e confermare quanto successo.

Se quanto segnato dai procuratori dovesse essere, per l’appunto, confermato, ecco che la Lazio rischierebbe grosso. Il comportamento dei tifosi biancocelesti, non nuovi ad accuse del genere, rischiano ora di far scattare la chiusura dello Stadio Olimpico, o una parte di esso, in occasione delle prossime partite casalinghe della formazione di Maurizio Sarri, stando anche a quanto riportato da Gazzetta.it

Olimpico chiuso per colpa dei tifosi: il motivo

La Lazio rischia dunque di vedersi chiudere lo stadio Olimpico per il comportamento dei suoi tifosi a Napoli lo scorso week-end. La decisione presto verrà presa dal Giudice Sportivo, mosso dalle segnalazioni presentategli dai procuratori della FICG presenti al Diego Armando Maradona sabato sera.

Essenzialmente i circa mille sostenitori biancocelesti presenti allo stadio sabato hanno “ripetutamente intonato cori discriminatori di matrice razziale e religiosa, nonché cori denigratori di matrice territoriale” nei confronti della tifoseria avversaria.

Lazio, squalifica in vista ed ammenda dopo l’ultima giornata

L’eventuale decisione di chiudere lo stadio Olimpico non sarà l’unica conseguenza ad una comunque positiva, almeno sul campo, giornata di campionato per la Lazio. Il club di Claudio Lotito, infatti, è stato anche multato dal Giudice Sportivo per una cifra di circa 10mila euro. Insieme ai biancocelesti ammendate anche Lecce, Salernitana, Napoli, Roma, Juventus, Cagliari e Bologna.