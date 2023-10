Infortunio Vlahovic, ansia Juventus: cambiano i tempi di recupero

La Juventus continua a vivere momenti di alta tensione a causa dell’infortunio a Dusan Vlahovic: cambiano i tempi di recupero del serbo.

L’inizio di stagione del bomber è stato molto importante e ora per i bianconeri è diventato fondamentale. La sua assenza a Bergamo ha portato nuove difficoltà alla squadra di Allegri che non si è mai resa pericolosa in zona offensiva e non è andata oltre lo 0-0, prendendosi un’altra dose pesante di critiche dai tifosi e dall’opinione pubblica.

La Juventus senza Vlahovic fatica a creare in zona offensiva e nessun altro attaccante ha lo stesso feeling che il serbo ha con Federico Chiesa.

Infortunio Vlahovic: preoccupazione per la Juventus

L’assenza di Dusan Vlahovic si è fatta sentire pesantemente per la Juventus che non ha mai creato molto e non è quasi mai stata pericolosa contro l’Atalanta. La differenza con il serbo in campo e fuori è netta e denota la costruzione non perfetta della rosa. Funziona solo la coppia Chiesa-Vlahovic che, però, per noti motivi fisici e di condizione non può giocare 38 partite su 38.

Il forfait di Vlahovic per la pubalgia che si porta dietro da tempo tiene in ansia il club, l’allenatore e i i tifosi.

L’infortunio di Vlahovic proccupa la Juventus. Massimiliano Allegri spera nel suo ritorno in campo il prima possibile e soprattutto nel suo ritorno al gol.

Condizioni Vlahovic: Allegri ha un piano per recuperarlo

La Juventus ha bisogno di un attaccante fisico e di qualità che sappia far sposare bene le sue qualità a quelle di Federico Chiesa e, soprattutto, alle richieste di mister Allegri. Solo Dusan Vlahovic ha tutte queste caratteristiche e la sua assenza contro l’Atalanta si è fatta sentire, costando, probabilmente, due punti in classifica.

Allegri e lo staff medico hanno stilato la tabella di lavoro settimanale del serbo, al fine di metterlo nelle migliori condizioni possibili in vista del derby di sabato contro il Torino.

Il ritorno in campo di Vlahovic sarebbe fondamentale ma le sue condizioni continuano a preoccupare Allegri e la Juventus. La pubalgia è uno status che si porta dietro da tempo e non trova rimedio effettivo al 100%.

Tempi di recupero Vlahovic: è migliorato, in campo con il Torino

Contrariamente a quanto si poteva pensare, sono cambiati – accorciandosi – i tempi di recupero di Dusan Vlahovic. Dopo il forfait contro l’Atalanta si pensava a uno stop di almeno due settimane ma lo staff medico ha lavorato alacremente per recuperarlo in vista del derby.

Vlahovic sarà in campo contro il Torino. Il bomber ex Fiorentina da un paio di settimane è costretto a fare i conti anche con qualche dolore alla schiena ma ora sembra tutto superato. Il serbo ci sarà e proverà a essere decisivo nella stracittadina.