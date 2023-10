Laura Cremaschi festeggia gli anni, ma il décolleté quasi esplode: guardano tutti lì

Il compleanno di Laura Cremaschi è una ricorrenza che viene celebrata a gran voce dal web: gli scatti della festa sono esplosivi a dir poco

Negli ultimi anni, tra le presenze televisive al femminile si è fatta notare eccome, diventando una star di prima grandezza anche sui social. Un trionfo meritato per Laura Cremaschi, il cui fascino seducente ed esplosivo tocca sempre nuove vette.

Gli appassionati di quiz show e di social e chi ci legge da tempo sa che stiamo parlando di una delle bellezze più in vista di Avanti un Altro, il celebre gioco a premi condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Laura è ormai una delle presenze imprescindibili della trasmissione da diverse stagioni e prima nei panni della Bonas poi in quelli della Webstar, nel seducente ‘minimondo’ che annovera donne affascinanti e in vista del mondo dello spettacolo, ha sempre lasciato il segno.

I patiti del programma non vedono l’ora del ritorno in onda per la nuova stagione e presto Laura inizierà le registrazioni delle nuove puntate. Nel frattempo, durante l’estate, ha fatto in modo che i tanti fan non sentissero troppo la sua mancanza e ha provveduto a questo con tanti scatti da favola in costume. La sua silhouette sinuosa e avvolgente è ormai diventata un cult e il fatto che Laura possa vantare su Instagram un seguito da oltre un milione di followers lo testimonia.

In questi giorni c’è stata una ricorrenza importante per lei, quella del suo compleanno. 36 le candeline spente da Laura, che ha festeggiato insieme agli amici di sempre e ha coinvolto anche gli ammiratori del web, ringraziandoli a modo suo per i tanti messaggi d’affetto ricevuti.

In un certo senso, è Laura a fare un regalo ai suoi ammiratori, proponendoci una visione pazzesca. Eccola davanti alla sua torta di compleanno, sfoggiare un vestitino pazzesco che mette in evidenza una scollatura magnetica.

Lato A super e incontenibile, un dettaglio che ci ipnotizza all’istante. Impossibile non far cadere lì lo sguardo, il suo sguardo fa il resto e ci tiene incollati allo schermo. L’hype per la nuova stagione di Avanti un Altro cresce sempre di più, le sue apparizioni in studio allieteranno come sempre la fascia preserale di Canale 5.