Serie A: arriva l’esonero, il sostituto è una sorpresa

Svolta in Serie A: c’è una novità riguardo il cambio in panchina, arriva l’esonero per l’allenatore. La società è pronta alla rivoluzione.

Aggiornamenti sul futuro del tecnico, che resta in bilico a causa di un pessimo avvio di campionato. Al netto delle difficoltà in sede di campagna trasferimento, con la società che non s’è rinforzata a dovere per affrontare la stagione di Serie A, il presidente si attendeva un altro inizio da parte della squadra che ha raccolto davvero pochi punti. Ecco perché il maggiore imputato è l’allenatore che potrebbe cambiare già nelle prossime ore. In città già gira il nome del successore, si tratta di una sorpresa.

Nuovo esonero in Serie A, ecco chi arriva in panchina

La pesante sconfitta inflitta dall’Inter ha iniziato a far traballare la posizione di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese ha smentito un possibile esonero da parte del presidente Danilo Iervolino, eppure la situazione non appare certamente delle migliori. Il penultimo posto in classifica ha spinto la società a fare ragionamenti per il futuro ponendo la decisione definitiva in base al risultato che uscirà dalla sfida con il Monza. Fra i principali candidati alla successione di Paulo Sousa spunta una vecchia conoscenza come Davide Nicola, uscito di scena lo scorso inverno per lasciare spazio proprio al lusitano, così come un ex campione del mondo come Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza alla Spal

Salernitana, esonero Paulo Sousa: non solo De Rossi, in lizza anche il ritorno di Davide Nicola

L’ex allenatore dei granata, protagonista della prima e storica salvezza della Salernitana, resta come opzione in caso di esonero di Paulo Sousa. A quel punto, il presidente Danilo Iervolino potrebbe decidere di richiamare ad allenare la Salernitana Davide Nicola. Sullo sfondo, anche la pista che porta al giovane e promettente tecnico Daniele De Rossi, sponsorizzato da molti ma ad oggi libero dopo l’avventura alla Spal.