Inter: all-in sul bomber guineano, trattativa avviata

Tentazioni straniere per l’Inter che sta monitorando da molto vicino le prestazioni di un giocatore che ha sorpreso tutti in questo inizio.

Con l’infortunio di Arnautovic e la sua condizione fisica che non dà fiducia totale, l’Inter si sta guardando intorno per un possibile colpo a sorpresa già da gennaio nella posizione di centravanti. Un nome su tutti sta attirando l’attenzione non solo dei nerazzurri, ma anche di diversi club sia italiani che europei.

Serhou Guirassy è la rivelazione di questo inizio di stagione a livello internazionale. I suoi 10 gol nelle prime partite di Bundesliga con lo Stoccarda sono un biglietto da visita niente male per il nazionale guineano, che ora è ambito da mezza Europa. In Italia Inter e Fiorentina sono le due squadre più interessate, entrambe per cause diverse.

I viola cercano disperatamente i gol di una punta di peso, dato che la coppia Nzola-Beltràn ne sta garantendo pochissimi, mentre l’Inter un sostituto di Arnautovic o possibile futuro titolare che possa essere affiancato all’inamovibile Lautaro Martinez.

Un altro talento dalla Bundes: tutti vogliono Guirassy

Lo Stoccarda non è nuovo in quanto a scovare e far esplodere talenti di livello assoluto. Ultimo in ordine di tempo Nico Gonzalez della Fiorentina si è trasferito ai viola proprio dallo Stoccarda e sta dimostrando sempre di più il suo valore. Ora il nuovo fenomeno in casa dei tedeschi si chiama Guirassy, prima punta molto mobile, dotata di un gran fisico, discreta tecnica e un tiro tanto potente quanto formidabile.

In questo inizio di Bundesliga sta trascinando lo Stoccarda nelle zone più alte della classifica, tanto da essere davanti al Bayern Monaco e in piena zona Champions League. Una rivelazione assoluta che l’Inter vorrebbe acquistare prima che il suo prezzo di mercato si impenni irrimediabilmente e i più grandi top club si fiondino su di lui con offerte impareggiabili.

Marotta proverà ad adoperarsi già da gennaio, sfruttando lo slot in attacco di Arnautovic, che darà poche garanzie a livello fisico e il ruolo di Alexis Sanchez che resta più marginale rispetto alla scorsa apparizione in maglia Inter. Guirassy potrebbe rivelarsi il profilo ideale per creare un attacco mobile e di una potenza fisica impressionante, composto dallo stesso giocatore dello Stoccarda, Lautaro e Thuram.

Inzaghi sogna il colpo, ma, sebbene ancora non si parli di cifre molto elevate, il club tedesco difficilmente si priverà da subito dell’attaccante che sta svoltando in positivo la loro stagione in Bundes.