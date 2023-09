Inter, annuncio in diretta sul futuro di Mkhitaryan

Parole concrete e sicure su quello che sarà il futuro del calciatore armeno Henrik Mkhitaryan. L’esperta mezzala è in scadenza con l’Inter.

L’Inter ha incominciato la stagione sportiva 2023-2024 nel miglior modo possibile. In attesa del derby tanto atteso di sabato 16 settembre, la squadra di Simone Inzaghi è partita con tre vittorie su tre.

Battute senza troppa fatica squadre come Monza, Cagliari e Fiorentina, segnando 8 reti complessive e senza subire neanche un gol. Con un Lautaro Martinez in grande spolvero, già capocannoniere in carica, mentre i nuovi acquisti devono ancora entrare a pieno nelle rotazioni, soprattutto gente come Pavard, Frattesi e Carlos Augusto.

Tra i calciatori più presenti e più apprezzati dal pubblico interista, già dallo scorso campionato, spicca Henrik Mkhitaryan. Ovvero l’esperto centrocampista armeno che è stato ingaggiato a costo zero dopo la scadenza, nel 2022, con la Roma. Un innesto inizialmente considerato solo di contorno, che invece oggi si sta rivelando fondamentale.

Biasin svela il futuro di Mkhitaryan: ad aprile contatti per il rinnovo

Mkhitaryan per ora è un intoccabile della formazione di Inzaghi, nonostante le 34 primavere. L’armeno gioca da mezzala sinistra e al momento non sembra voler uscire dallo schieramento titolare, anche se alle sue spalle c’è un certo Davide Frattesi che chiede spazio viste le super prestazioni in nazionale.

Un punto fermo con una importante criticità. Il numero 22 dell’Inter è in scadenza di contratto: l’accordo biennale con i nerazzurri terminerà il 30 giugno 2024 e vi sono molti dubbi sulla sua permanenza. Mkhitaryan sta bene a Milano, ma non è da escludere che, visto l’età non più verde, possa decidere di cambiare aria a fine stagione e magari pensare ad un ritorno in patria.

Ma a rincuorare i tifosi interisti c’ha pensato Fabrizio Biasin, cronista di Libero intervenuto per parlare di Inter a Tv Play. Secondo la nota firma sportiva, Mkhitaryan dovrebbe discutere il rinnovo intorno al mese di aprile prossimo, quando mancheranno un paio di mesi alla scadenza.

“Ho parlato con Inzaghi di Mkhitaryan, mi ha confermato che è importantissimo sia dentro che fuori dal campo. Tutti lo vorrebbero in spogliatoio, nonostante l’età mi dicono che sia una grande persona, sotto tutti gli aspetti”. Biasin poi ha proseguito parlando delle possibilità di rinnovo che ha il 35enne armeno, lasciando intendere che l’ipotesi di un addio nonostante la scadenza imminente al momento è abbastanza remota: “Non c’è un’urgenza sui rinnovi di contratto, con gli ultratrentenni si fanno i ragionamenti da primavera in avanti. La sensazione è che, se si va avanti così non ci saranno problemi sul rinnovo”.