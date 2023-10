Scarso impegno in allenamento: non convocato per Inter-Benfica – UFFICIALE

Non si è allenato bene a detta dell’allenatore e, per tale motivo, non è stato convocato per Inter-Benfica.

Un match importantissimo, che Simone Inzaghi vuole portare a casa per non incappare nella paura di non passare un girone che risulta alla portata per i finalisti dell’ultima Champions League, con i nerazzurri che hanno sfiorato la vittoria della stessa Champions, battuti però dallo straripante Manchester City di Pep Guardiola.

È infatti il quotidiano portoghese Record ad aver svelato l’assenza di Joao Victor dai convocati del Benfica, a causa di una scelta punitiva da parte del suo allenatore, che non gli permetterà di partecipare ad un evento così importante come quello di sfidare l’Inter nell’affascinante San Siro, nella partita di domani.

Non partirà dal Portogallo a causa del suo scarso impegno in allenamento, agli ordini del tecnico Schmidt che ha deciso di non permettergli di esserci nella sfida di Champions, così da dare un’importante segnale all’intera squadra. Joao Victor non ci sarà in Inter-Benfica e adesso il tecnico dovrà fare altre scelte di formazione in vista di domani.

Inter-Benfica, le probabili formazioni

Joao Victor non ha ancora inciso in questa stagione, avendo disputato praticamente solo 25 minuti in tutta la stagione. Rientrato dopo il prestito, al Benfica non ha praticamente ancora trovato spazio e sembra non esserci feeling con l’allenatore Schmidt che lo ha escluso dai convocati per Inter-Benfica. Ci saranno altri elementi in campo, scelti dal tecnico e occhio a quelle che sono le scelte anche in casa Inter, anche se Inzaghi avrà tutti a disposizione ad eccezione di Arnautovic, finito ai box a causa dell’infortunio. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di Inter-Benfica.