Inter-Benfica, titolare escluso a sorpresa: decisione presa

Inter-Benfica, è iniziato il conto alla rovescia per la grande sfida di UEFA Champions League. A sorpresa, però, un titolare salta questo appuntamento dal momento che la decisione, in tal senso, è stata presa e non si può tornare indietro. Scopriamo le ultime notizie a riguardo.

E’ iniziato il conto alla rovescia che porterà al big match di UEFA Champions League tra l’Inter ed i portoghesi del Benfica, che saranno guidati in campo da Angel Di Maria. E’ una sfida da non sbagliare per i nerazzurri dopo il deludente pareggio, soprattutto per come è andata la partita, contro la Real Sociedad. Serve ai nerazzurri una vittoria come il pane ma in tal senso, in vista di questo appuntamento, arrivano delle novità importanti. In maniera del tutto inattesa uno dei grandi protagonisti annunciati di questo match non sarà della partita. Andiamo a vedere cosa è successo e che cosa ha portato a questa decisione ormai presa.

Inter-Benfica, fuori un titolare

Sta crescendo l’attesa in vista della sfida di domani tra Inter e Benfica valevole per la seconda giornata di UEFA Champions League. Un giocatore, infatti, dato per titolare fino a poche ore fa, non sarà della partita.

A riportare la notizia è il giornale portoghese “Record“, che spiega come Roger Schmidt, allenatore del Benfica, abbia deciso di non convocare Joao Victor, l’indiziato numero uno per sostituire lo squalificato Antonio Silva. Il tecnico non ha gradito l’atteggiamento che ha avuto l’ex centrale del Corinthians, che in questa marcia di avvicinamento al big match di Champions League ha avuto un atteggiamento poco positivo. Di conseguenza non parte con il resto della squadra per motivi disciplinari, con Schmidt che non ha avuto pietà.

Benfica, Joao Victor non convocato: il motivo

Classe 1998, dopo il prestito dell’anno scorso al Nantes, è tornato al Benfica per provare a giocarsi delle possibilità per dimostrare le proprie qualità. Fino a questo momento solo intraviste in pochi momenti. Doveva essere il principale indiziato per prendere il posto di Antonio Silva, squalificato e quindi non disponibile per questo appuntamento. Il tecnico Roger Schmidt, però, ha voluto punire l’atteggiamento avuto da Joao Victor in vista di questo appuntamento. In virtù di quanto si diceva fino a questo momento, si tratta di una grande chance persa per il brasiliano.