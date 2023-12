Spacco vertiginoso: Giorgia Rossi è la regina della Serie A

Giorgia Rossi meravigliosa e irresistibile, la conduttrice di DAZN con uno spacco da paura manda tutti i tifosi al tappeto

Su DAZN, spesso e volentieri come sappiamo gli sguardi sono tutti per la splendida Diletta Leotta, ma non solo per lei batte forte il cuore dei tifosi del campionato di calcio, anzi. Sull’emittente streaming c’è almeno un’altra presenza in grado di contenderle il primato nella classifica di gradimento degli appassionati ed è Giorgia Rossi, che quanto a classe, eleganza, professionalità e fascino non ha niente da invidiarle, anzi.

Giorgia è da tempo una delle giornaliste italiane più in vista, si era guadagnata un numerosissimo e affezionato seguito di sostenitori già anni fa diventando il volto principe della redazione di Sport Mediaset. Quindi, nell’estate 2021, il grande salto, entrando a far parte della famiglia di DAZN e dando vita, insieme a Diletta, a un’accoppiata davvero da urlo.

36 anni, romana, Giorgia ha confermato tutto il bene che si diceva su di lei e ha ribadito la sua bravura, oltre che il suo fascino sopraffino, che non passa mai inosservato e che la rende anche seguitissima sui social. Oltre mezzo milione di followers su Instagram, numeri che non sono paragonabili a quelli della Leotta ma di certo degni di nota. E c’è chi tra le due preferisce lo stile della Rossi, che raccoglie applausi a ogni piè sospinto.

Giorgia Rossi, gonna e gambe da infarto: look da top player, sensualità al massimo

Il weekend calcistico, con Monza-Juventus, si era aperto con il botto. In campo, con il clamoroso finale in Brianza, ma anche fuori, dato che in studio, a presentare la sfida, Giorgia si era messa in mostra con questo look a dir poco paradisiaco.

Una gonna stratosferica, con uno spacco favoloso, a mettere in evidenza gambe semplicemente perfette, esaltate per di più da tacchi altissimi. Applausi a scena aperta per Giorgia, chi l’ha vista in diretta è rimasto letteralmente ipnotizzato e chi se la fosse persa ha recuperato questa immagine sulla sua pagina Instagram, non potendo esimersi dal lasciare un like e dal regalarle complimenti meritatissimi: “La classe, altro che la Leotta”, “Così ci fai impazzire tutti”, “Sei illegale”, “Che opera d’arte, un capolavoro assoluto”, “Mamma mia che gambe”, “Quando si dice la passerella calcistica”, “Sei troppo bella”.