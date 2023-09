Inter: brutta notizia Arnautovic, l’annuncio di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi vince 0-1 contro l’Empoli del nuovo allenatore Andreazzoli e conferma il primo posto in solitaria ancora per un’altra giornata.

Empoli Inter: le parole di Inzaghi

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Simone Inzaghi dopo la partita Empoli Inter:

“Arnautovic è l’unica brutta notizia della giornata di oggi, perché si stava inserendo benissimo e stava iniziando a trovare spazio. Ottimo approccio della squadra, con pazienza abbiamo creato tantissimo anche se non siamo riusciti a segnare subito. Sappiamo che è una perdita importante Arnautovic, sappiamo quanto sono importante le rotazioni in tutte queste partite consecutive in pochi giorni. Speriamo possa rientrare il più velocemente possibile”.